Mit dem Bauprojekt „Riedpark Quartett“ in Lauchringen überzeugte das Unternehmen bereits viele Kunden. Unter anderem sind die verschiedenen Möglichkeiten der Quadratmeter- und Zimmeranzahl interessant, aber auch der über den Kauf hinausgehende Service macht die Investitionsprojekte attraktiv. Bereits seit Herbstbeginn sind alle Wohnungen in den vier Häusern des Projekts „Riedpark Quartett“ verkauft.

Direkt nach dem offiziellen Abschluss des Bauvorhabens „Quartett“ der Werne Gruppe im Lauchringer Riedpark fand am 30. Oktober der Spatenstich für die zweite Bauphase statt. In direkter Nachbarschaft zu den ersten vier Häusern konnte die Werne Gruppe schon vor einiger Zeit ein weiteres Grundstück von der Gemeinde erwerben. Hier soll noch im November mit den Bauarbeiten für die zwei Häuser des Projekts „Duett“ begonnen werden.

Lauchringen (tpr) Wer seine neu erworbene Immobilie als Investitionsobjekt nutzen möchte, wird vom Vermietungsservice der Werne Gruppe von Beginn an optimal unterstützt. Das Unternehmen übernimmt die Suche nach dem passenden Mieter und kümmert sich auch nach Bezug um alle Belange. „Gut die Hälfte unserer Kunden kaufen eine Wohnung, um sie zu vermieten“, weiß Manuel Werne zu berichten und sagt zurecht zufrieden: „Unser Service für die Käufer wird gerne genutzt“.

Mit der eigenen Hausverwaltung für Immobilien aus der Werne Gruppe, bestehend aus vier Mitarbeiterinnen, wird das Angebot für Kunden optimal abgerundet und überzeugt. Auch für die Käufer, die selbst in ihrer neuen Immobilie wohnen möchten. Das merkt man auch an der Anzahl der bereits verkauften Wohnungen des zweiten Bauprojekts „Duett“ im Riedpark in Lauchringen. In zwei Häusern werden 27 Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen entstehen. „Gut 60 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft“, freut sich Manuel Werne über das Vertrauen der Kunden. Der offizielle Spatenstich fand Ende Oktober statt. Mit den Arbeiten soll noch im November begonnen werden. Gut zwei Jahre Bauzeit sind für die zwei Häuser des Projekts „Duett“ eingeplant, sodass ein Bezug Ende 2021 anzuvisieren ist. Momentan sind noch Wohnungen in jeder Kategorie verfügbar. Eine schnelle Kontaktaufnahme mit der Werne Gruppe ist allerdings empfehlenswert.

Manuel Werne, Werne Gruppe