von Nina Hesse

Der Waldshut-Tiengener Weihnachtszirkus sorgte bei der Premiere für viele lächelnde Gesichter. Das Programm unter der Leitung von Heinrich Frank begeistert das vollbesetzte Zirkuszelt auf dem Obi-Parkplatz in Waldshut-Tiengen.

Die junge Zirkusakrobatin zeigt auf einer erhöhten Plattform eine Figur. | Bild: Nina Hesse

Jung und Alt klatschten im Takt der Musik, während die verschiedenen Akrobaten, in Paaren und auch Solo, ihre Stücke vorführten. Ein Schlangenmädchen begeisterte mit ihren Figuren im Gleichgewicht auf einer erhöhten Plattform das Publikum. Die Zuschauer klatschten auch beeindruckt für die Hula-Hoop-Reifenakrobatin Jelena, die in der Luft akrobatische Bewegungen mit den Reifen machte. Begeisterung löste auch das Paar aus, das mit einer einfachen Bank akrobatische Figuren wie Handstand und Spagat machte.

Waldshut-Tiengen Ab Heiligabend gastiert der Weihnachtszirkus in Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Das Clownduo Blue and Red unterhielt das gesamte Publikum. Als die Clowns fünf Personen aus dem Publikum aussuchten, um mit ihnen auf der Bühne Instrumente zu spielen und dazu witzige Tanzbewegungen zu machen, lachten die Zuschauer lautstark. Zwischen den Auftritten der Clowns führte der Zirkus auch Stücke mit Hunden, Katzen, Pferde, Ziegen und Gänse vor.

Das Clownduo “Blue and Red“ gibt fünf Personen aus dem Publikum Anweisungen, wie sie mit den Instrumenten spielen und dazu tanzen sollen. | Bild: Nina Hesse

Bei einer Nummer bewegte sich ein Pferd – auf Anweisung der Reiterin – im Takt zu bekannter lateinamerikanischer Musik. Die Gänse rutschten allesamt eine kleine Rutsche hinunter und die Ziegen wippten im Gegengewicht eines Mädchens auf einer großen Wippe.

Weitere Vorstellungen Der Waldshut-Tiengener Weihnachtszirkus gastiert bis Montag, 6. Januar, auf dem Obi-Parkplatz. Vorstellungen sind täglich um 15 Uhr, am 1. Januar ist Ruhetag. Karten gibt es in der Tourist-Info in der Wallstraße in Waldshut und an der Zirkuskasse (von 11 bis 12 Uhr und eine Stunde vor der Vorstellung).

Die einzelnen Vorführungen wurden von Livemusik eines Schlagzeugs und einer Orgel begleitet. Vor, nach und in der Pause der Show hatten die Zuschauer die Möglichkeit, einen kleinen Weihnachtsmarkt im Nachbarzelt zu besuchen und sich bei Kinderpunsch und Glühwein aufzuwärmen. Kinder konnten auf den Pferden reiten oder die anderen Tiere hautnah erleben.