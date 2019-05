Waldshut – Die Türen vieler Waldshuter Geschäfte bleiben am Sonntag, den 5. Mai, geöffnet. Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit organisiert der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) damit den ersten verkaufsoffenen Sonntag in Waldshut-Tiengen in diesem Jahr. Die Ladengeschäfte sind an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Genug Zeit also, um das große Angebot der Waldstadt auszukundschaften.

Unzählige Menschen nutzen regelmäßig die verkaufsoffenen Sonntage, um in Ruhe und in entspannter Atmosphäre einzukaufen und zu flanieren. Denn in Waldshut gibt es alles, angefangen bei modischer Bekleidung, über Lebensmittel bis hin zu Schmuck, Parfüm und vielem mehr.

Aber nicht nur: In diesem Jahr wird besonders den Autoenthusiasten eine ganze Menge zusätzlich geboten. Denn der verkaufsoffene Sonntag findet dieses Mal wieder zusammen mit dem beliebten „Autotag“ statt. Alle zwei Jahre werden bei dieser großen Autoschau in der Kaiserstraße und auf dem Viehmarkplatz Neuwagen der lokalen Autohändler präsentiert. Für alle, die über eine Neuanschaffung nachdenken oder einfach mal schauen wollen, was die Autobranche gerade zu bieten hat, heißt das: Unzählige interessante Modelle und beste Konditionen geballt an einem Ort.

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Werbe- und Förderungskreis präsentiert sich mit einem eigenen Getränkestand in der Kaiserstraße, um Erfrischungen anzubieten und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. „Ich freue mich jedes Mal, unsere vielen Besucher und Gäste in der Innenstadt begrüßen und bewirten zu können“, sagt Petra Weber, Geschäftsstellenleiterin vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut.

