von sk

Für Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren führte Bezirksjugendpfarrerin Andrea Kaiser mit den Evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg die Sommerfreizeit des Evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein in der Camargue in Frankreich durch. Bei Sonne, Meer, Strand und Workshops (Gitarre und Schach lernen, Tanzen, Malen) hatten die 85 Jugendlichen und Erwachsenen viel Spaß. Höhepunkte waren Kanufahren, Reiten am Strand sowie Ausflüge in die Orte Le Grau du Roi und Aigues-Mortes. Natürlich kam auch das geistliche Angebot nicht zu kurz: Jeden Tag gab es ein Morgen- und Abendgebet. Für die Musik sorgten Gloria und Balthasar Kaiser (beide Violine), Marek Bartkowiak (Mandoline, Flöten) und Pfarrer Thomas O. H. Kaiser (Gitarre). Um das leibliche Wohl kümmerte sich ein Team Ehrenamtlicher um Koch Michael Neffke (Lydia Jochen, Lucia und Georg von Roth und Annett und Marek Bartkowiak). Susanne Böger und Barbara Dammenhayn-Scott waren Teil des pädagogischen Teams, zu dem weitere elf Jugendliche und erstmals auch Gemeindediakon Sven Holtkamp aus Bad Säckingen gehörten. Geleitet wurde die Sommerfreizeit von Kadelburgs Pfarrerin Andrea Kaiser und Klettgaus Pfarrer Thomas O. H. Kaiser.