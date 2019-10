von Ursula Freudig

Eine große Vielfalt bot der Waldshuter Töpfermarkt am 19. und 20. Oktober 2019. Rund 40 Stände standen auf dem Viehmarktplatz. Besonders am zweiten Tag lockte der Markt bei schönem Herbstwetter unzählige Besucher an.

