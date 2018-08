Waldshut vor 3 Stunden

So schön ist die Kaiserstraße bei der "Romantischen Sommernacht" an Chilbisonntag

Einen Festabend in Orange gab es an Chilbisonntag in der Kaiserstraße. Bei der "Romantischen Sommernacht" schmückten die Anwohner und Geschäftsinhaber die Häuserfassaden mit Lampions und sorgten so für eine besondere Stimmung.