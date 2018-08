von Ursula Freudig

Viel Schweiß floss, aber auch viel Geld: Bei gefühlt tropischen Temperaturen im Chilbifestzelt ging dort am Sonntag-Vormittag das traditionelle Wunschkonzert des Musikzugs St. Florian Waldshut der freiwilligen Feuerwehr Waldshut-Tiengen über die Bühne. Stolze 10 041 Euro erspielten sich die Musiker, die teilweise zusammen mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug auftraten.

x | Bild: Ursula Freudig

Unter der Leitung von Bernhard Basler bot das 52. Chilbi-Wunschkonzert der Florianer ein „zackiges“ Programm mit überwiegend Märschen und Polkas von den „Jubiläumsklängen“ über „Alte Kameraden“ bis zum „Badnerlied“. Zusätzlich Spaß machten besondere Auftritte: Begeisterung lösten die Jungs vom Spielmannszug aus, die mit Stamm, Säge und Axt auf die Bühne traten, um in Abwandlung des Marschtitels „Tiroler Holzhackerbuam“, als Waldshuter Holzhackerbuebe eine tolle Show ablieferten.

x | Bild: Ursula Freudig

Ebenso beeindruckend war der Gesang der Junggesellen und ehemaligen Junggesellen, die das 1928 von Hermann Kraft verfasste Junggesellen Jubiläumslied aus vollen Kehlen ins Chilbizelt schmetterten. Dort waren trotz der Hitze über weite Strecken des Wunschkonzerts kaum noch freie Plätze zu finden. Viele besondere Gäste waren da: Besucher aus der Schweiz und Delegationen aus den Partnerstädten Blois und Lewes mit deren Bürgermeistern Marc Gricourt und Janet Baah. Eine besondere Freude war es für die englischen Gäste, als die Florianer „Sussex By The Sea“ spielten.

Waldshut Bilder vom Florianer-Wunschkonzert an der 550. Waldshuter Chilbi Lesen Sie auch

Zum Verlesen der Wunschzettel holte Abteilungskommandant Andreas Hausy immer wieder andere Persönlichkeiten – meist aus dem politischen Leben – auf die Bühne. Auch der Dirigentenstab wechselte: Bernhard Basler übergab bei einem Titel an Werner Kübler, Ehrenpräsident der Florianer, und bei einem zweiten an Rudolf Wolpensinger, Ehrendirigent der Stadtmusik Waldshut. Eingebettet in das Wunschkonzert war auch eine Ehrung: Rudolf Bachmann wurde vom Musikzug St. Florian für 50 Jahre aktive Feuerwehrmusik geehrt. Der CDU-Politiker und Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, Felix Schreiner, übereichte die Urkunde und die Ehrennadel.

Mit großem Publikum: Auf den Bankplätzen außen saßen (von links) Bürgermeister Joachim Baumert, Anita Imfeld (Standesweibelin Kanton Luzern), Oberbürgermeister Philipp Frank und Ashley Price aus der Partnerstadt Lewes.

Titel Info Text Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein