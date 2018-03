Waldshut-Tiengen So holt die Aktionsgemeinschaft den Frühling nach Tiengen

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen heißt den Frühling willkommen. Erstmal gibt es in diesem Jahr ein Gewinnspiel, bei dem Blumensträuße und Einkaufsgutscheine gewonnen werden können.

Tiengen (sus) "Den Frühling sehen, schmecken und hören": Unter diesem Motto steht bis 24. März die Aktion "Willkommen Frühling" der Aktionsgemeinschaft Tiengen. "Bewährtes wurde übernommen, Neues hinzugenommen", erklärte Vorstandsmitglied Thomas Muschenisch von der Aktionsgemeinschaft bei der Vorstellung der Aktion. So werden auch in diesem Jahr wieder die Brunnen der Innenstadt von der Stadtgärtnerei mit bunten Blumen bestückt.

"Das Thema Frühling soll sowohl draußen, als auch in den Geschäften erlebt werden", ergänzte Sprecherin Nikola Kögel."Vieles wird dabei in den Geschäften stattfinden", sagt Kögel. Die individuelle Umsetzung und Dekoration ihrer Geschäfte zum Thema Frühling werde den einzelnen Geschäftsinhabern überlassen. Diese können zum Beispiel eine "Zwitscherbox", ein kleines Vogelhaus mit Vogelgezwitscher erwerben. Die Box hat einen Bewegungsmelder, der durch vorbeigehende Kunden aktiviert wird. Tiengen habe viel zu bieten, erklärte Thomas Muschenich. Die Kompetenz der Einzelhändler werde dabei oft unterschätzt.

Neu ist, dass es erstmals in diesem Jahr ein Gewinnspiel geben wird. In allen teilnehmenden Geschäften bekommen die Kunden ein Rubellos. Damit besteht die Chance, bis zum 17. März einen von 1111 Blumensträußen zu gewinnen. Wer keinen Blumengruß gewonnen hat, kann an einem weiteren Gewinnspiel teilnehmen: Das Los auf der Rückseite ausfüllen und in eine der Losboxen in der Fußgängerzone oder beim E-Center in der Industriestraße einwerfen. Verlost werden 111 Einkaufsgutscheine im Wert von zehn bis 100 Euro, einzulösen in den teilnehmenden Geschäften. Die Auslosung der Gutscheine ist am Samstag, 24. März, 11 Uhr vor dem Rathaus.