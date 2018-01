Waldshut-Tiengen So füttern Sie Vögel im Winter richtig

Vogelhäuschen und Meisenknödel sind im Winter beliebte Futterstationen für heimische Vogelarten. Spannende Besucher im Garten und am Balkon lassen sich damit beobachten.

Im Winter ab in den Süden? Was für den Menschen schön und entspannend klingt, ist für viele heimische Vogelarten überlebenswichtig, da sie während der kalten Monate nicht genügend zu fressen finden. Doch während die Zugvögel das Weite suchen, haben andere Arten, wie Meisen, Finken oder Spatzen, sich auf das Überleben im kargen Winterklima spezialisiert. Schon seit Jahrzehnten ist es Tradition, ihnen im Überlebenskampf mit Nahrung unter die Flügel zu greifen. Baumärkte, Gärtnereien und auch Discounter bieten eine Vielzahl an Vogelhäuschen sowie spezielles Weichfutter und Körnermischungen an. Die Tiere danken es mit regelmäßigen, dankbaren Besuchen.

„Besonders für Kinder ist es interessant, die Vögel zu beobachten“, sagt Helmut Glaser vom Nabu Ortsverein Waldshut. Die im Handel erhältlichen Produkte seien fütterungstechnisch einwandfrei und würden zum Erhalt der Populationen gut beitragen. Doch so schön die Nähe zur Natur in Form der kauzigen Wildvögel auch ist, im Sommer sollte von der Fütterung abgesehen werden. „Jungvögel werden von ihren Eltern mit Insekten gefüttert und brauchen für ihre Entwicklung das Eiweiß aus tierischer Nahrung“, sagt Glaser. In Körnermischungen und anderen Produkten wird aber vorrangig Stärke und Fett als Energieträger verfüttert. Darüber hinaus sei ein stabiles Ökosystem auch darauf angewiesen, dass die Tiere ihre Nahrung bei ausrechendem Vorkommen selber finden.

Auch Yonca Thurner von der BUND-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen ist der Meinung, dass die Fütterung von Wildvögeln kritisch zu betrachten ist: „Wildvögel werden damit an den Menschen gewöhnt. Andere, die nicht an ihn gewöhnt sind, haben das Nachsehen.“ Das natürliche Geleichgewicht wird beeinflusst. Im Hinblick auf aktuelle Nachrichten über den Rückgang von Insekten sei besonders ein ganzheitlicher Ansatz wichtig, Vögeln wie Insekten natürliche Lebensräume und Nahrungsquellen zu schaffen. Prinzipiell aber befürworte auch sie die winterliche Fütterung. Besonders Kinder können durch den Einbezug in die Fütterung beziehungsweise das Aufstellen der Vogelhäuser und die Beobachtung der Tiere einen einfachen und spannenden Zugang zur Natur erleben.

Tipps zum Vogelfutter