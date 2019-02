von Verena Wehrle

Familie Kaiser aus Tiengen steckt mitten im Schlumpffieber. Auf dem Esstisch stehen jede Menge kleine Schlümpfe, die beiden Söhne rennen aufgeregt mit Schlumpfmützen durch's Haus. Im CD-Player liegt die Schlumpf-CD. Kein Wunder: Denn Papa Sebastian Kaiser (40) ist im Organisationsteam des großen Schlumpftreffens am Samstag in Lauchringen.

Schritt 1: Zuerst zieht Sebastian Kaiser sich seine weiße Hose an. Die Farbe der Schuhe und das Material der Hose spielen keine Rolle.

Schritt 2: Der Schlumpf trägt ein blaues Oberteil. Bei einer Vorhersage von 10 Grad und Sonnenschein ist auch der Wettergott ein Schlumpf, also reicht ein Fleece-Pulli wie ihn Sebastian Kaiser trägt oder Ähnliches ganz in Blau, was man zuhause im Schrank findet.

Schritt 3: Das Wichtigste am ganzen Kostüm ist, dass keine Hautfarbe sichtbar ist. So holt Sebastian Kaiser die blaue Schminke heraus. Ohne sie wäre auch er disqualifiziert. Kaiser lässt sich ganz bequem von seiner Frau schminken. Allein vor dem Spiegel klappt's natürlich auch. Doch jeder kann sich auch noch am Eingang des Weltrekord-Geländes nachschminken lassen. Und wer allergisch gegen Schminke ist, kann auch eine Schlumpf-Maske nehmen. Ein paar Tipps vom Schlumpf-Experten: Sebastian Kaisers Schminke ist auf Wasserbasis – mit etwas mehr Wasser wird die Farbe intensiver. Mit Creme darunter haftet die Schminke nicht so gut.

Schritt 4: Ganz klar: Ein Schlumpf ohne seine charaketeristische Schlumpf-Mütze ist kein Schlumpf. Diese muss am Samstag also auf jeden Fall auf den Kopf. Diese und andere Utensilien bekommt man übrigens bei Maxfritz in Tiengen, die schon x-Mal ihre Schlumpf-Abteilung aufgefüllt haben. Sebastian Kaiser ruckelt seine Mütze zurecht, so dass sie richtig sitzt und schon kann es weiter gehen.

Schritt 5: Ganz offiziell wären blaue Handschuhe richtig, da ja auch der Schlumpf blau ist. Wer möchte, kann sich auch die Hände blau schminken. Sebastian Kaiser entscheidet sich für weiße Handschuhe, die für den Weltrekord-Versuch auch erlaubt sind. Im Original haben die Schlümpfe übrigens nur vier Finger. Entweder man steckt – sowie Kaiser – seine fünf Finger in extra angefertigte Schlumpf-Handschuhe oder man nimmt seine ganz gewöhnlichen 5-Finger-Hadndschuhe. Denn so ganz streng wird das nicht gesehen.

Und schon ist der Schlumpf fertig. So kann jeder noch ganz spontan am Samstag zum Weltrekord-Versuch kommen. Mitfiebern, mitfeiern und anschließend mit der Schlumpfparade zur närrischen Meile nach Unterlauchringen ziehen. Sebastian Kaiser und seine Kumpels vom Dä Traditionsverein freuen sich jedenfalls übe viele Teilnehmer. Aber mindestens 2511 sollten es schon sein.

Papa Schlumpf und Schlumpfine

Papa Schlumpf: rote Schlumpfmütze, weißer Bart, blaues Oberteil und rote Hose, auch Latzhose möglich

Schlumpfine: weiße Schlumpfmütze, blondes Haar, wenn es mindestens schulterlang ist, kann es auch eigenes Haar sein, blaues Oberteil, weißer Rock oder Kleid

Was nicht geht: Eine Verkleidung als Zauberer Gargamel oder als Katze Azrael.

Weitere Infos unter: www.schlumpftreffen.de

