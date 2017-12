Waldshut-Tiengen Silvester: Hier darf in der Stadt nicht geböllert werden

Knallen rund um Krankenhaus und Altersheim tabu. Feuerwerk in Tiengener Innenstadt zu gefährlich aufgrund von Brandgefahr

Waldshut-Tiengen – Knaller, Raketen und Böller: Seit Donnerstag, 28. Dezember, darf offiziell Feuerwerk gekauft werden. Bis einschließlich heute können sich Verbraucher damit eindecken. Auch wenn viele das Warten kaum aushalten können, darf erst am morgigen Sonntag, 31. Dezember, geböllert werden. Doch nicht überall in Waldshut-Tiengen ist das erlaubt, denn per Gesetz werden bestimmte Gebäude an Silvester unter einen besonderen Schutz gestellt.

Ein gesetzliches Feuerwerks-Verbot gibt es laut Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizei Waldshut-Tiengen, in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. Allerdings ist der Begriff "unmittelbare Nähe" per Gesetz nicht definiert. Doch wie das städtische Ordnungsamt bei einer früheren Anfrage erklärte, ist damit gemäß gängiger Rechtssprechung eine Distanz von etwa 100 Metern gemeint. Laut Wiener ist in der Silvesternacht mit entsprechenden Kontrollen zu rechnen. Halten sich Feiernde nicht an das Feuerwerks-Verbot, droht ein Bußgeld.

Schutzzonen sind in Waldshut beispielsweise rund um das Spital, das Matthias-Claudius-Haus an der St. Blasier Straße, die katholische Pfarrkirche am Oberen Tor sowie beim Unteren Tor im Bereich des Haberer-Seniorenhauses. In der Tiengener Innenstadt gibt es zahlreiche Fachwerkhäuser, so dass dort das Verbot generell gilt. Jürgen Wiener: "Überhaupt ist im Altstadtbereich in Waldshut und Tiengen in besonders hohem Maße Vorsicht im Umgang Knall- und Feuerwerkskörpern geboten.

" Zudem rät er, beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern unbedingt die Sicherheitsabstände genau zu beachten, die von Kaliber und der Steighöhe abhängen und die auf den Packungen angegeben sind.

Allerdings ist nicht nur das Zünden von Raketen und Co. gefährlich, sondern auch die Folgen. So misst das Umweltbundesamt nach Silvester an 300 Orten in Deutschland die Feinstaubwerte. In München beispielsweise wurden am 1. Januar 2017 ein Wert von über 500 Mikrogramm Feinstaub in einem Kubikmeter Luft gemessen. Normal sollten es maximal 50 sein. Damit werden nach Silvester in einigen Orten Werte erreicht, die es sonst nur in der Smoghauptstadt Peking gibt. Andere Zahlen belegen in dieser Nacht Feinstaubwerte, die 17 Prozent des jährlichen Belastung ausmachen.

Feuerwerkskörper

Bei Feuerwerkskörpern wird in zwei handelsüblichen Kategorien unterschieden. Zur Kategorie eins gehört, was in Wohnungen gezündet werden darf, beispielsweise Tischfeuerwerk. Auch Minderjährige ab zwölf Jahren dürfen damit hantieren. Zur Kategorie zwei gehören Raketen, Fontänen, Verbundfeuerwerke, Römische Lichter, Batterien und Knaller. Das Abbrennen von Feuerwerks- und Knallkörpern der Klasse II von Personen unter 18 Jahren ist verboten. Die Missachtung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeld geahndet wird.