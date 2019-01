von Manfred Dinort

Bewegend war die Bürgerversammlung in Schmitzingen: Nach 20 Amtsjahren kündigte Ortsvorsteher Siegmar Mutter seinen Rückzug an. „Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werde ich nicht mehr kandidieren“, sagte er. Gleichzeitig ermutigte er die Bürger, sich auf die Kandidatenliste für den nächsten Ortschaftsrat eintragen zu lassen.

Beliebte Traditionen

Zu Gast bei der Versammlung im Gerätehaus waren Oberbürgermeister Philipp Frank mit Ehefrau Tanja, die Stadträte Adelheid Jäger, Peter Kaiser, Helmut Maier, Armin Arzner, Albert Ebner, Claudia Hecht und Paul Albiez-Kaiser sowie Hauptamtsleiterin Ingrid Eble, die Jagdpächter Erwin Kaiser, Uwe Jockers und Stefan Kaiser. Für einen musikalischen Auftakt sorgte der Musikverein Gaiß-Waldkirch unter der Leitung von Marina Reichmann. Das Rehessen wurde von den Gymnastikfrauen serviert. Er sei mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Schmitzingen gekommen, erklärte OB Philipp Frank. Von Schmitzingen und seinem Ortsvorsteher habe er nur Gutes gehört und persönlich gute Erfahrungen gemacht. Er bedaure, dass diese Ära nun zu Ende gehe.

Voll besetzt war die Schmitzinger Gerätehalle, für einen musikalischen Auftakt sorgte der Musikverein Gaiß-Waldkirch unter der Leitung von Marina Reichmann. | Bild: Manfred Dinort

Danach ließ Siegmar Mutter die 20 Jahre seiner Amtszeit Revue passieren, witzig, humorvoll, auf seine typische Art. Zu den Höhepunkten dieser Zeit zählte das Jubiläumsfest zum 750-jährigen Bestehen des Dorfes, „ein tolles Event, das in aller Munde war“. Ein Neubaugebiet wurde erschlossen, zahlreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten wurden ausgeführt, unter anderem am Gerätehaus und am Vorplatz, an den beiden Kapellen, an der Seltenbachbrücke, am Feuerwehrhaus, am Bolzplatz und an den Feldwegen. „Man muss immer dran bleiben, dann funktioniert’s auch“, sagte Mutter.

Nach 20 Amtsjahren kündigte Ortsvorsteher Siegmar Mutter (rechts) seinen Rücktritt an. Für sein großes Engagement zum Wohle des Dorfes dankte ihm Oberbürgermeister Philipp Frank. | Bild: Manfred Dinort

Zu einem Erfolg wurde der Seniorennachmittag, der zum zehnten Mal ausgerichtet wurde. Alle Arbeiten wurden mit einem Höchstmaß an Eigenleistung ausgeführt, „mit freiwilligen Helfern, die es immer in großer Anzahl gab“, so Mutter. „Aktuell sind wir dabei, den Kindergarten umzubauen, um die Wake-up-Klasse aufzunehmen, die bisher in Indlekofen untergebracht war.“ Sein Schlusswort: „Danke für die 20 Jahre, in denen wir gemeinsam unser Dorf gestalten konnten, danke für die tolle Zeit.“ Für ihn sei es aber auch eine Zeit gewesen, in der er ständig gebrannt habe. Großes Lob hatte er für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke: „Da bin ich immer auf offene Türen gestoßen und vieles konnte bei einer Tasse Kaffee geregelt werden.“ Zahlreiche Bürger und Vereinsvertreter dankten Siegmar Mutter für sein Engagement.

