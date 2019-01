von SK

Mit insgesamt sieben Personen, zwei mehr als zulässig, war laut Polizeibericht in der Nacht zum Sonntag ein junger Autofahrer in seinem VW Polo unterwegs und geriet in Gurtweil in eine Polizeikontrolle. Gegen 3 Uhr war der 20-Jährige angehalten worden.

Während der Fahrer sich nach Polizeiangaben ruhig verhalten habe, hätten seine Mitfahrer sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden gezeigt. In besonders gravierender Weise sei ein 23-Jähriger aufgetreten. Nachdem er sich zunächst nicht ausweisen wollte, habe er seinen Studentenausweis vorgelegt.

In der Folge habe er einem Polizisten die von den Auto-Insassen vorgelegten Papiere entrissen und wollte flüchten. Nachdem er von den Beamten eingeholt wurde, stieß er laut Polizeibericht Drohungen aus, wurde beleidigend und griff einem Polizisten an den Hals.

Ebenso stand er einem Beamten auf den Schuh, erhob drohend seine Hand und setzte seine Beschimpfungen fort. Erst auf dem Polizeirevier habe sich der Randalierer beruhigt. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei gut 1,6 Promille.