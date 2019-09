von Rosemarie Tillessen

Zum Ersten! Zum Zweiten! Zum Dritten! Am 28. September ist es nun endlich soweit: In der evangelischen Christuskirche in Tiengen werden rund 50 Kunstwerke von 32 Künstlern der Region versteigert, die damit bei der Kirchenrenovation helfen wollen. Schon die Versteigerung durch Kerstin Simon, der Kulturamtsleiterin der Stadt, verspricht viel Unterhaltungswert. Doch der eigentliche Sinn der Veranstaltung sei – so Initiatorin Gisela Frenzel – neben der Spendensammlung für die Renovierung auch die Möglichkeit, dabei ein Kunstwerk günstig zu erwerben.

Tiengen Pfarrerin Susanne Illgner will evangelische Kirche in Tiengen offener gestalten Das könnte Sie auch interessieren

Besucher und Interessenten haben darum die Möglichkeit, am selben Tag zwischen 11 und 13.30 Uhr die Kunstwerke in der Kirche zu besichtigen. Dabei hilft ein kleiner Katalog mit Informationen zu den einzelnen Arbeiten. Die Versteigerung beginnt dann um 14 Uhr. Kerstin Simon wird jedes Werk einzeln versteigern. Dabei liegen die Einstandspreise bei 150 oder 300 Euro. Die weiteren Versteigerungsschritte bleiben noch geheim. Am Schluss dürfen Käufer ihr Kunstwerk bei Bezahlung gleich mitnehmen oder einen Kaufvertrag unterschreiben.

Blick in den Pfarrraum, in dem die angelieferten Kunstwerke gesammelt werden. | Bild: Rosemarie Tillessen

„Das wird alles noch etwas aufregend“, sagt Gisela Frenzel. Weil am Abend der Versteigerung und auch schon am Vorabend in der Kirche Konzerte stattfinden, ebenfalls zugunsten der Renovierung, können die Arbeiten erst am Samstag früh morgens in die Kirche gebracht werden. Noch stehen sie dicht gedrängt in einem kleinen Raum des Pfarrhauses. Dazu Pfarrerin und Hausherrin Susanne Illgner: „Glücklicherweise ist es Architekt Thomas Oeldenberger gerade noch rechtzeitig gelungen, auf der Baustelle den Estrich und die Bodenheizung anzubringen und die Möglichkeit zu schaffen, dass wir die Kunstwerke am seitlichen Baugerüst anbringen können.“

Waldshut-Tiengen 28 Künstler vom Hochrhein helfen bei der Sanierung der evangelischen Kirche in Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Initiatorin Gisela Frenzel, selbst Künstlerin, ist erleichtert: „Das war ein langer Weg bis zur Versteigerung. Erst im Januar die Überlegung eines Teams, wie man zusätzlich zu Spenden kommen könne, geplante Konzerte, mein Vorschlag einer Kunstauktion, Anschreiben an die Künstler, Erstellen von Flyern und schließlich noch die Zusage der Kulturamtsleiterin. Ich bin begeistert über die große Resonanz bei den Künstlern, die teils sogar auf ihre eigene Hälfte beim Verkauf verzichten wollen, um sie zu spenden.“ Man staunt, was da jetzt alles zusammen kam: Skulpturen, Bilder, Fotografien, Zeichnungen, Stiche und Tonarbeiten. Sie alle warten auf ihre Versteigerung: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten!

Blick in den Pfarrraum, in dem die angelieferten Kunstwerke gesammelt werden. | Bild: Tosemarie Tillesssen