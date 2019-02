Tiengen – Die Shell Station Brunner in Tien­gen ist nach eigenen Angaben heute eine der bekanntesten Tankstellen in der Region. Mit hoher Servicequalität, großer Auswahl und sympathischem Auftreten hat sich der Betrieb im Laufe der vergangenen 30 Jahre einen treuen Kundenstamm aufgebaut.

Die Geschichte der Shell Station beginnt am 2. Februar 1989. Gemeinsam mit zwei Angestellten eröffnet Kfz-Meister Dietmar Brunner die Tankstelle an der B 34 und verwirklicht so den langgehegten Traum vom eigenen Betrieb. Zwei Monate später wird die dazugehörige Kfz-Werkstatt mit Hebebühne eröffnet. Mit Öffnungszeiten von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr in der Nacht ist er schon damals eine zuverlässige Anlaufstelle für Kraft- und Schmierstoffe, vor allem aber auch für die Kleinigkeiten des Lebens, die man immer wieder auch nach Ladenschluss braucht. Es dauert nicht lange, bis sich der kleine Shop in Sachen Getränke, Lebensmittel und Fanartikel zu einem Nahversorger für die gesamte Umgebung mauserte. Brunner steht damals die meiste Zeit selbst an der Kasse. Seine Ehefrau Birgit unterstützt ihn damals, neben ihrem Hauptberuf, in der Spätschicht. Schon im Jahr 1991 muss sich Brunner der ersten großen Herausforderung stellen, als die Anhebung der Mineralölsteuer das Tanken erheblich verteuert. Schon bald ist Benzin in Deutschland bis zu 35 Pfennig teurer als in der benachbarten Schweiz. Der Tanktourismus über den Rhein ist ein Schlag für alle grenznahen Tankstellen. Brunner lässt sich damals aber nicht entmutigen und investiert weiter in sein junges Unternehmen.

Erweiterung des Angebots

„Wir haben die Chance genutzt und die Firma auf mehr Beine gestellt“, sagt er. Schon bald bietet die Firma Brunner eine Anhängervermietung, eine Autogastankstelle, einen Paket-Shop sowie Campinggasflaschen. Die Entscheidung, mutig zu investieren, erweist sich spätestens 1998 als richtig. Während des Umweltumbaus, bei dem eine flüssigkeitsdichte Fahrbahn eingebaut wird, bleibt die Tankstelle ein Vierteljahr lang geschlossen. „Damals hielten wir uns mit Shop und Werkstatt über Wasser“, sagt Brunner.

Ab 2010 wurde es bei Brunner und seinem Team noch einmal gemütlicher. Der Shop wurde umgebaut und erhielt eine Kaffee-Ecke mit integriertem Backshop. Jeden Morgen wird hier vor der Eröffnung frisch gebacken.

Seit 2017 ist auch Tochter Nathalie Brunner in der Geschäftsführung des Familienbetriebs tätig. Die 23-Jährige hat vor knapp zwei Jahren ihr Studium abgeschlossen und wird bei der anstehenden Gebäudeerweiterung und bei der Optimierung von internen Abläufen mitanpacken. Dass sie im Familienbetrieb arbeitet, ist für sie selbstverständlich. „Ich bin auf der Tankstelle großgeworden“, erzählt sie und fügt an: „Es ist schön, im eigenen Familienbetrieb zu arbeiten – es ist abwechslungsreich und vor allem eine Herzenssache.“

