Am Freitag ziehen die kleinen Könige, aufgeteilt in 13 Gruppen, durch die Waldshuter Innenstadt und die Schmittenau. Am Samstag geht es unter anderem in die Liedermatte und in die Schmitzinger Straße. Am Sonntag folgen die Straßen rund um die Bernhalde und die Bergstadt.

Insgesamt beteiligen sich 180 Kinder und Jugendliche an der Sternsingeraktion der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena. In Dogern ziehen sie am Samstag und Sonntag von Haus zu Haus, in Lauchringen am Sonntag und in Tiengen Breitenfeld, Detzeln, Eschbach und Krenkingen am Montag, dem Dreikönigstag.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Sternsingerbesuche in Waldshut.

Diese Straßen sind am Freitag, 3. Januar, dran

Kaiserstraße, Johannisplatz, Löwengasse, Marienstraße, Viehmarktplatz, Wallstraße, Im Wallgraben, Am Mühleberg, Im unteren Tal, Badenerweg, Am Rheinfels, Bogenstraße, Eisenbahnstraße, Badener Straße, Konstanzer Straße, Rheinbrückenstraße, Züricher Straße, Zurzacher Straße, Döttinger Straße, Aarauer Straße, Jahnweg, Äuleweg, Klingnauer Straße, Koblenzer Straße, Fuller Straße, Lenzburger Straße, Felsenauer Straße, Ziegelfeldstraße, Schwarzwaldstraße, Hilzinger Straße, Stationenweg, Bismarckstraße, Poststraße, Waldeckstraße, Aabergweg, Kupferschmiedstraße, Lonzaweg, Tomasistraße, Kalvarienbergstraße, Grießhaberstraße, Theodor-Wagner-Straße, von-Kilian-Straße, Im Letten, Waldtorstraße, Lindenbuck

Diese Straßen werden am Samstag, 4. Januar, besucht

Wolfsackerweg, Am Buchenhain, Am Sonnenrain, Eibenkopfstraße, Bergstraße, Moltkestraße, Friedrichstraße, Bunsenstraße, Röntgenstraße, Am Liederbach, Siemensstraße, Liedermatte, Robert-Bosch-Straße, Einsteinweg, Gaisbergweg, Franz-Huber-Straße, Gurtweiler Straße, Dorfhalde, Stunzingerstraße, Haldenweg, Schmitzinger Straße, Chilbiplatz, Chilbiweg, Schützenmattweg, Bergstraße, Saderlacherweg, Zahnkäppeleweg, Brückenstraße, Im Hagenacker, Baseler Straße, Lisztstraße, Haydnstraße, Brahmsweg, Beethovenstraße, Bleiche, Auweg, Mozartstraße, Brucknerstraße

In diesen Straßen endet die Aktion am Sonntag, 5. Januar

Amtshaustraße, Bernhalde, Mühlegasse, Rheinweg, Rheinstraße, Obere und Untere Haspelstraße, Maria-Theresia-Straße, Werner-von-Schienen-Straße, Bloisstraße, Gartenstraße, Albrecht-Rudolph-Straße, St-Blasier-Straße, Lewesweg, Eschenstraße, Kirschbaumweg, Föhrenweg, Ahornstraße, Ochsensteige, Frühmessweg, Unter der Steigtrotte, Franz-Philipp-Straße, Eschbacher Straße, Tannenstraße, Birkenweg, Lärchenweg, Schubertstraße, Langenweg, Rohhaldenweg, Ulmenweg, Erlenweg, Fichtenweg, Rubinienweg, Eichholzstraße