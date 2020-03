von Susann Duygu-D'Souza

Herr Baur, verraten Sie mir, wie man es schafft, 50 Jahre in einem Betrieb zu arbeiten?

Wenn es einem gefällt und man sich wohlfühlt, ist das kein Problem. Die Belegschaft ist toll und auch das Verhältnis zu meinem Chef, Ulrich Gröber. May ist ein Familienunternehmen und genau das spürt man.

Haben Sie Ihre Ausbildung auch schon bei May absolviert?

Ja, von 1969 bis 1972 habe ich die Lehre zum Einzelhandelskaufmann hier absolviert. Die Firma May hatte schon immer einen guten Ruf, auch für ihre Ausbildungen. Damals war ich bei der Bewerbung bei Herrn Eberhard Gröber und noch während des Bewerbungsgespräches sagte er, dass er sich schon einen Bereich für mich überlegt hatte – das war die Teppichabteilung, in der ich dann auch meine Ausbildung startete. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann hatte ich meine Ausbildung beendet und wurde glücklicherweise übernommen. Nach mehreren Fortbildungen bekam ich andere Bereiche zugeteilt und war dann für den Wäschebereich zuständig. Dort habe ich mich zunächst um den Einkauf gekümmert und in den 80er Jahren dann den Bereich als Abteilungsleiter übernommen. Für mich war das eine spannende Zeit, weil ich zum einen für den Einkauf zuständig war, zum anderen aber auch für den Verkauf und für die Führung der Mitarbeiter.

Waldshut-Tiengen Eine Doppelspitze sitzt künftig in der Geschäftsführung der Waldshuter Unternehmensgruppe May Das könnte Sie auch interessieren

Hatte die Damenwelt damals Schwierigkeiten damit, dass Sie als Mann in der Lingerie gearbeitet haben?

Ich habe nicht im Vordergrund gearbeitet, außer bei den Herren. Allerdings war ich für den Einkauf für die gesamten Lingerie verantwortlich. So komisch sich das anhört, aber das war damals ein reines Männergeschäft. Auch die Vertreter waren alles Männer in der Lingerie.

2008 hat May sein komplettes Haus umgestellt. Wie haben Sie diese Veränderung erlebt?

Es gab immer schon viele Veränderungen. Früher hatten wir beispielsweise eine absolute Nahversorgungsaufgabe. Da gab es alles – angefangen von Werkzeug über Lampen bis hin zu Elektroartikeln und Kleinmöbeln – aber die Strukturen haben sich eben verändert. Niemand schleppt heute noch einen Farbeimer oder Möbelstücke durch die Innenstadt ins Parkhaus. Aber Handel ist eben Wandel. Ich habe erlebt, wie das Unternehmen gewachsen ist und sich verändert hat. Wir haben in Laufenburg ein neues Haus eröffnet, dann das Sporthaus übernommen und umgestaltet und schließlich die Herrenabteilung in das Haupthaus integriert, nachdem es vergrößert wurde. Bis vor wenigen Jahren hatten wir ja auch noch ein Spielwarengeschäft, aber dieses Geschäft ist sehr schwierig geworden. Heute befindet sich dort die Lingerie. Als wir das Unternehmen 2008 komplett auf ein Modehaus umgestellt hatten, habe ich persönlich ganz andere Aufgaben übernommen und war dann in der Logistik und der Verwaltung. Das hatte den Vorteil, dass ich ja schon alles kannte.

Waldshut-Tiengen Corona-Krise: Den Einzelhandel trifft es jetzt hart Das könnte Sie auch interessieren

Wann sind Sie in Ruhestand gegangen?

Das war im Dezember 2018. Aber ich wollte mich nicht gleich komplett in den Ruhestand begeben und Herr Gröber hat es mir dann ermöglicht, weiter hier zu arbeiten. Da war ich sehr froh. Man hängt ja an dem Unternehmen und auch an den Menschen. Auch der persönliche Umgang mit den Chefs war schon immer sehr gut und das trägt viel dazu bei, dass man sich wohlfühlt. Und das gilt bis heute. May war und ist mein Leben.

Heute arbeiten Sie noch einen Tag pro Woche. Was sind Ihre Aufgaben? Sind Sie noch im Verkauf tätig?

Nein, da hat ein Rentner nichts zu suchen, da gibt es junge Leute, die das besser können. Unter anderem kaufe ich heute ein für unsere Samstagsversorgung für die Mitarbeiter und habe beispielsweise jetzt die Wasserversorgung aus Umweltgründen von Pet-Flaschen auf eine Wasseranlage umgestellt. Ich bin also eher für temporäre Aufgaben zuständig.

Wie lange haben Sie noch vor, hier zu arbeiten?

Einen Zeitplan gibt es nicht.

Sie haben in den vergangenen 50 Jahren viele Modetrends mitgemacht. Welcher war der größte?

Mode insgesamt gibt es nicht neu, sondern sie wird immer nur neu definiert. Da gibt es keine Revolution. Die Hose gibt es einfach, mal ist sie mini, mal maxi, mal mit Schlag, mal eng.

Passen Sich sich selbst der Mode an?

Nein, ich bin eher klassisch.

Gehen Sie gerne einkaufen?

Ja, im Gegensatz zu anderen Männern (lacht). Früher war es so, dass oft die Mutter erst eingekauft hat, später dann die Ehefrau. Aber auch das wird sich verändern, weil es immer mehr Singles gibt und die eben auch einkaufen müssen.

Haben Sie schon einmal online eingekauft?

Nein, das mache ich aus Prinzip nicht. Ich habe mein ganzes Geld im stationären Einzelhandel verdient und deshalb sage ich, ich kaufe ausschließlich hier. Und da bekomme ich auch alles, was ich brauche.

Was war Ihre schönste Erfahrung in den vergangenen 50 Jahren?

Dass ich meine Lebensgefährtin

hier im Unternehmen kennengelernt habe.

Anmerkung der Redaktion: Dieses Gespräch wurde vor der Corona-Krise geführt.