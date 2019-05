Zitrone mit Basilikum, salziges Karamell, Holunder und Ricotta mit Feige – immer raffiniertere Eiskreationen versüßen uns neben den Klassikern den Sommer. Im Eiscafé „Mona Lisa“ kann zwischen rund 30 Eissorten gewählt werden. „Wir machen immer wieder neue, welche Sorten bleiben, kristallisiert sich mit der Zeit heraus“, sagt Tobias Maio. Demnächst soll Joghurt mit Wildheidelbeeren kommen. Tobias Maio führt zusammen mit seiner Tante das „Mona Lisa“ in der Kaiserstraße, das dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

In den 1970er Jahren kam die Familie Maio aus der italienischen Provinz Salerno nach Deutschland. 1994 eröffnete Antonio Maio, Vater von Tobias Maio, das Eiscafé im Erdgeschoss des Traditionshauses Wilder Mann. Es war zu diesem Zeitpunkt das zweite Eiscafé in Waldshut. Den Namen „Mona Lisa“ wählte Antonio Maio ganz bewusst als kulturelles Gegengewicht zum eher anarchischen Namen des Restaurants Wilden Mann, das er damals führte und 2001 verpachtete. Rund zehn Mitarbeiter sind im ganzjährig geöffneten „Mona Lisa“ für die Kunden da. 2013 wurde es komplett umgebaut.

Jede Eissorte wird nach eigenen Rezepten selbst hergestellt. Anfangs hat die Familie Maio noch in der Wallstraße produziert, heute hat sie ihre Produktions-, Büro-, und Lagerräume im Gewerbegebiet. Von dort aus kommt das Eis nicht nur ins Waldshuter, sondern auch ins Lörracher „Mona Lisa“ und in andere Lokale im Umkreis von rund 80 Kilometern. Auch in die Schweiz geht es.

Die Familie Maio schwört auf ihr Eis, das sie nach einem exklusiven Grundrezept aus frischen, hochwertigen Zutaten – beispielsweise kein Milchpulver, sondern Frischmilch – herstellen würde und das einen ganz eigenen Geschmack hätte.

„Wir machen qualitativ hochwertiges Eis, das leicht und nicht fett schmeckt“, sagt Tobias Maio. Beim Zucker wird eher gespart. „Nicht so viel Zucker ist ein Zeichen für gutes Eis“, bekräftigt Antonio Maio. Rund 50 Pfennig hat in den Anfangsjahren eine Kugel Mona-Lisa-Eis gekostet, heute sind es 1,10 Euro. Ein Preis, der aufgrund der hochwertigen Zutaten und aufwändigen Herstellung Vater und Sohn Maio als gerechtfertigt ansehen. Die Beiden sind selbst die größten Fans ihres Eis. Antonio Maio liebt Schoko, Haselnuss und Zitrone mit Basilikum und Erdbeersoße und Tobias Maio schwärmt vom Pistazieneis – „natürlich mit echten Pistazien“, fügt er hinzu.

Kleine Eisgeschichte

In China – vor rund 5000 Jahren – und in der griechischen und römischen Antike wurde schon Schnee und Gletschereis mit Früchten, Fruchtsäften, Wein und Honig zu einer Art Sorbet vermischt. 1672 soll ein Café in Paris das erste Eis in Europa angeboten haben, 1799 das erste Eiscafé in Hamburg eröffnet haben. Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit der Erfindung der Kühlmaschine die Herstellung von Eis, wie wir es heute kennen. Hauptsächlich italienische „Eismacher“ haben die „Eiscafé-Kultur“ in den 1920/30er Jahren nach Deutschland gebracht. Hier boomte besonders in den 1950/60er Jahren die Eröffnung von Eiscafés. Nach Uniteis (Verband der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland) gibt es rund 9000 handwerklich arbeitende Eiscafés in Deutschland, ein Großteil davon soll in italienischer Hand sein. Industriell hergestellt – etwa von Schöller und Langnese – wurde Eis ab den 1930er Jahren.