Waldshut-Tiengen Sechs Verletzte bei Massenschlägerei nach Hochzeitsfeier in Waldshut-Tiengen

Sechs Verletzte bei Massenschlägerei nach Hochzeitsfeier in Waldshut-Tiengen

Streit beim Ausklang einer Hochzeitsfeier in Waldshut-Tiengen mündete in eine Massenschlägerei mit rund 30 Beteiligten und mindestens sechs Verletzten. Schauplatz war laut Bericht der Polizei eine Diskothek.

In der Nacht zum Samstag kam es nach Polizeiangaben vor und in einer Diskothek in Waldshut-Tiengen zu einer Massenschlägerei. Beteiligt gewesen sein sollen zwischen 25 und 30 Gäste einer Hochzeitsgesellschaft, die dort den Abend ausklingen lassen wollten. Derzeit geht die Polizei von mindestens sechs Verletzten aus, die Kopfplatzwunden und Schnittverletzungen erlitten hätten. Ihre Versorgung musste laut Polizeibericht im Krankenhaus von der Polizei bewacht werden, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern.

Gegen 3.30 Uhr war die Massenschlägerei vor der Disco gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Auseinandersetzung in die Räumlichkeiten verlagert. Dort mussten noch im Gang befindliche Auseinandersetzungen beendet werden, berichtet die Polizei.

Schwierige Aufklärung der Umstände

Die Aufklärung der genauen Umstände gestaltete sich laut Bericht der Polizei schwierig, da keiner der Beteiligten zu einer konkreten Aussage bereit gewesen sei. In die Streitigkeiten der Hochzeitgesellschaft seien im Laufe der Zeit auch immer mehr andere Gäste und das Personal hineingezogen worden. Mehrere Polizeistreifen seien erforderlich gewesen, um die Situation zu beruhigen.

Zwei Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzungen der Beteiligten zu begutachten. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.