Tiengen (neu) Zur Fasnacht ist es die Narrenzunft, beim Schwyzertag die Bürgerzunft 1503 Tien­gen. Letztere widmet sich besonders der Pflege des großen Heimatfestes, das jedes Jahr am ersten Wochenende im Juli von Freitag bis Montag gefeiert wird. Bei der Organisation und Durchführung wird die Zunft von Schwyzertag-Kommission unter der Leitung von Christa Bader unterstützt. Zur Bürgerzunft gehören die Zunfträte, die historische Trachtengruppe, Bürgerwehr und Spielmannszug sowie die Fahnenschwingerinnen. Vor allem die Mädchen und Frauen mit ihren Sulzerspitzen sind ein Hingucker beim Schwyzertag. Zur Entstehung der Gruppe gibt es keine Hinweise. Die Gruppe hat 30 Schwung- und Wurffiguren im Repertoire. Männer dürften der Gruppe beitreten, allerdings gab’s das bisher noch nie. Das „winterliche Pendant“ ist die Narrenzunft mit Narrenräten, Narrengericht, Henkern, Katzenrölli, Schnurrewyber und Surianergemeinde. Die Narrenzunft 1503 versteht sich selbsterklärend als Träger der Tiengener Fasnacht. Deren Ursprung geht auf das Jahr 1503 zurück, als der König und spätere Kaiser Maximilian I. den Tiengener Zünften das Recht verlieh, an drei Tagen im Jahr die Obrigkeit zu verunglimpfen, „ohn der Straf zu gewärtigen“. Die „Privilegia und Freiheiten“ wurden 1602 bestätigt. Im Lauf der Generationen entwickelte sich daraus die Tiengener Fasnacht, wie sie die Zunft mit den Tiengenern heute feiert und pflegt. Wer denkt heute, bei der Hitze, an die Fasnacht. Jetzt ist der Schwyzertag Programm. Bürgerzunft und Kommission sind fast das ganze Jahr über damit beschäftigt, das Heimatfest auf die Beine zu stellen. Es muss einiges organisiert, geplant und umgesetzt werden, bis ein für alle unterhaltsames Programm steht. Vieles ist bereits Routine, doch die Organisatoren stehen auch immer wieder vor neuen Herausforderungen. Nicht zuletzt gilt es, sich für jedes Jahr auch wieder etwas Neues einfallen zu lassen, für Abwechslung zu sorgen. Planung und Vorbereitung liegt vor allem in den Händen der Schwyzertag-Kommission mit Christa Bader an der Spitze. Die Kommission setzt sich zusammen aus engagierten Tiengenern und Mitgliedern der Bürgerzunft Tiengen. Zusammen mit Zunftmeister Ralf Siebold führt Christa Bader Regie beim Schwyzertag. Für die Organisation und den Ablauf des Fests ist die Bürgerzunft verantwortlich. Doch auch hier sind die Mitglieder der Kommission aktiv im Einsatz. Bürgerzunft und Schwyzertag-Kommission arbeiten ehrenamtlich und kostenlos. Umso beachtlicher ist das, was dann heraus kommt: ein tolles Programm mit vielen Höhepunkten und für alle und jeden Geschmack. Jeder kann sich nach seinem Gusto das heraussuchen, was ihm am besten gefällt. Partylöwen, Kunst- und Musikliebhaber werden verwöhnt. Natürlich ist auch für die Kleinen einiges geboten. Schausteller sind vor Ort. Auch wer die Gemütlichkeit liebt, ist beim Schwyzertag richtig. Drei Tage kann man sich so richtig amüsieren – unter dem Chapiteau auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone oder bei der Kirche. Ihren Beitrag können die Festbesucher leisten, wenn sie ein Abzeichen oder eine Plakette kaufen. Abzeichen und Plakette: Das Festabzeichen und die Gönnerplakette gibt es bei allen Mitgliedern der Bürger­zunft 1503 Tiengen. Das Festabzeichen kostet 2 Euro, die Gönnerplakette gibt es für 9 Euro. Montag 11 bis 14 Uhr: Tag der Schulen mit Vorführungen auf der Bühne am Marktplatz (Grund- und Werkrealschule Gurtweil, Johann-Peter-Hebel-Schule, Schule am Hochrhein, Realschule Tiengen, Bläserklassen).

Gelöbnis erinnert an den Ursprung

Zunftmeister Ralf Siebold und Oberbürgermeister Philipp Frank begrüßen wieder die Gäste des Heimatabends.

Tiengen (neu) 604 – eine stolze Zahl. Genauso lange feiern die Tiengener ihr großes Heimatfest in Gedenken an die historischen Ereignisse am 1. August 1415 und 1499. Bis heute halten die Einwohner der historischen Stadt an der Feier fest. Für die eingefleischten Tiengener und die Zunft haben deshalb die Festgottesdienste mit Gelöbnis, der Heimatabend und der Umzug seit jeher eine besondere Bedeutung. Gerne erinnert die Zunftführung, heute mit Zunftmeister Ralf Siebold an der Spitze, an die Geschichte und daran, was damals vor über 600 Jahren in Tiengen passierte. Ein kleiner Auszug gehört immer zur Festbroschüre. Damit sollen die historischen Ereignisse immer wieder aufs Neue ins Gedächtnis gerufen werden. Damit jeder weiß, warum das Fest gefeiert wird, und welche Bedeutung es für die Tiengener hat. Eine ganze Region nimmt daran Anteil. Wie kam alles? Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erhob der Herzog von Urslingen Erbansprüche auf die Stadt Tiengen. Schließlich drang am 1. August 1415 eine Anzahl seiner Knechte in die Stadt ein. Die Bürger wehrten sich. Sie vertrieben die Eindringlinge. Gläubig, wie die damaligen Menschen nun mal waren, war für sie klar: Alles gelang nur mit der Hilfe Gottes und der Mutter Maria. So ein Ereignis würde man nie vergessen. Und zum Dank der Befreiung aus der „Feindeshand“ gelobten die Tiengener, jedes Jahr eine Jahrzeit zu halten – wie eins der kirchlichen Hochfeste. Das Gelöbnis ist im ältesten Jahrzeitbuch der katholischen Pfarrgemeinde Tiengen aus dem Jahr 1500 niedergeschrieben. Ruhe gab es zu jener Zeit in der Stadt nie. Für die Einwohner kam es Ende des Jahrhunderts noch schlimmer. Im Jahr 1499 belagerten die Eidgenossen die Stadt, nahmen sie ein und zerstörten sie. Die gelobte Jahreszeit wurde nun erweitert zum Gedenken an die Opfer von 1499 und die Zerstörung der Stadt. Aus diesen beiden Ereignissen entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte der Schwyzertag, wie er heute gefeiert wird. Historisch verankert im aufgefrischten Gelöbnis und den Gruppen mit ihren historischen Kostümen und Trachten. Der Heimatabend vermittelt die Verbindung der Geschichte mit der modernen Zeit. Um die Verbindung der Völker zu verdeutlichen, widmen die Organisatoren den Schwyzertag immer einem Gastland oder einer Gastregion. In diesem Jahr allerdings stellen die Bürgerwehren und Milizen aus dem „Ländle“ den, wenn man so will, historischen Bezug her. So ist Hans-Joachim Böhm, Landeskommandant der Bürgerwehren Baden-Südhessen, der Festredner am Heimatabend. Nach dem Aufzug der Tiengener Bürgerwehr und des Spielmannszugs begrüßen Zunftmeister Ralf Siebold und Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank die Festbesucher. Die Stadtmusik spielt „Arsenal, Concert March“ und „Alpine-Inspirations, Overture for Band.“ Es folgen Tänze der historischen Trachtengruppe, der Klettgauer Heimattracht und der Fahnengruß der Fahnenschwingerinnen. Der Tambourencorps aus Laufenburg tritt auf. Wie immer singen alle die deutsche Nationalhymne, das Lied Heimat am Hochrhy. Zum Heimatabend gehören natürlich der Wächterruf und der Fackelumzug, der diesmal ins Langensteinstadion führt, wo der offizielle Teil des Abends mit dem Zapfenstreich ausklingt. Am Samstag 10 Uhr: Bürgerumtrunk am Josefsbrunnen mit der Jugendstadtmusik.

Heimatfest mit Programm für Groß und Klein

Zur Eröffnung des Tiengener Heimatfests spielt auch in diesem Jahr wieder eine Abordnung der Stadtmusik, die Storchenturmusikanten.

Tiengen – Die Bürgerzunft 1503 Tiengen feiert mit den Tiengenern und Gästen aus nah und fern wieder den Schwyzertag. Vier Tage, genau genommen fünf Tage, nimmt man den Kunstwettbewerb noch dazu, stehen im Zeichen des Heimatfestes in der Stadt. Es wird zum 604. Mal gefeiert. Die Organisatoren, Zunft und Komitee, haben wieder ein Programm zusammen gestellt, das diesem großen Ereignis in der Stadt gerecht wird, und für Jedermann etwas bietet. Vor dem offiziellen Startschuss am Freitag beginnt der Schwyzertag schon mit einem „Vorereignis“, mit dem Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen am Donnerstagabend bei der Volksbank Tiengen. Er steht unter dem Motto „Bürgerwehren“. Nicht ohne Grund. Denn der diesjährige Schwyzertag steht auch im Zeichen des Landestreffens der Bürgerwehren und Milizen aus Baden und Südhessen. Vieles hat sich bewährt, einiges ist, wie jedes Jahr neu im Programm. Auf jeden Fall freuen sich die Festbesucher auf den Fassanstich, der wie im Programm angekündigt, von Oberbürgermeister Philipp Frank vollzogen wird. Wenn das Stadtoberhaupt den Hammer ansetzt und den Hahn ins Fass rammt, geht’s endgültig los. Schon am Eröffnungstag geht es in die Vollen. Der Fassanstich wird musikalisch garniert von den Original Storchenturmmusikanten, einer Abordnung der Stadtmusik Tiengen. Weiter geht es auf dem Marktplatz mit der Schwyzertagparty. Während sich, wie immer, im Schlosshof die Heimweh-Tiengener und Tiengener Neubürger treffen. Ein schöner Brauch, der gerne angenommen wird. Gemütlich wird es am Storchenturm, und in der Stadtpfarrkirche gibt es das Schwyzertagkonzert mit klassischer Musik. Fußgängerzone, der Marktplatz, Kirche und Kirchplatz, Schloss (Schwarzenbergsäle) sowie das Langensteinstadion sind die Schauplätze für ein vielseitiges Samstagprogramm. In dessen Mittelpunkt stehen zweifellos die beiden Gedenkgottesdienste mit Gelöbnis in der katholischen Kirche, natürlich auch der Heimatabend auf dem Kirchplatz. Viele Aktionen gibt es im Rahmen der „lebendigen Stadt“, auch Drehorgelmusik und eine Stadtführung für Kinder. Jede Menge Unterhaltung ist auf dem Marktplatz angesagt. Der krönende Abschluss ist der große Zapfenstreich mit der Bürgerwehr Villingen und Bürgerwehren, Milizkapellen und Spielmannszüge im Langensteinstadion. Mit Musik und Unterhaltung, einem ökumenischen Gottesdienst, einer Stadtführung und der Zunfttombola startet der Sonntag durch. Im Mittelpunkt steht der Festumzug, der in diesem Jahr von den Bürgerwehren, Milizen und Spielmannszügen bereichert wird. Auch am Sonntag ist auf den Bühnen im Städtle viel los. Zu guter Letzt dürfen die Besucher das Feuerwerk bestaunen. Der Abschlusstag gehört den Schulen und deren Gruppen, der Stadtmusik, natürlich den Behörden, dem Handel, Handwerk und Gewerbe. Die Mitarbeiter sind eingeladen zum gemütlichen Beisammensein. Während die Stadtmusik ihr alljährliches Wunschkonzert gibt. Bei guter Laune und bester Stimmung zücken die Gäste auf dem Marktplatz gerne ihren Geldbeutel, damit sie ihren Wunschtitel hören dürfen. Sie tun dabei etwas Gutes. Die Stadtmusik investiert den Erlös vor allem in die Jugendarbeit. Das Wunschkonzert ist stets ein schöner, runder Abschluss des Festes. Informationen im Internet:

, 19 Uhr: Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen in der Volksbank Hochrhein, Motto: „Bürgerwehren“. Freitag, 5. Juli, 18 Uhr: Auf dem Marktplatz Fassanstich durch OB Philipp Frank mit musikalischer Unterhaltung: Original Storchenturmusikanten der Stadtmusik. 18.30 bis 24 Uhr: Schwyzertagparty mit Popcorn Revival (Eintritt: 5 Euro). 19 Uhr: Begegnung der Heimweh-Tiengener und Tiengener Neubürger im Schlosshof. 20 Uhr: Treffen und gemeinsames Beisammensein am Storchenturm. 20 Uhr: Schwyzertagkonzert in der Stadtpfarrkirche („Lauda Sion“ von Mendelssohn Bartholdy und „Gloria“ aus der Krönungsmesse von Cherubini.

39 Bürgerwehren und Milizen beim Umzug dabei

Mit Trommeln und Flöten: Spielmannszug und Bürgerwehr der Bürgerzunft 1503 fehlen bei keinem Schwyzertags-Umzug.

