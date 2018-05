Die Heimweh-Tiengener und die Tiengener Neubürger sind beim Schwyzertag traditionell am Freitag im Schlosshof zusammengekommen. Die weiteste Anreise lag hinter Hans Herbold aus Kiel, der jüngste Neubürger war Bürgermeister Joachim Baumert.

Tiengen (ros) Heimgekehrte Tiengener und Tiengener Neubürger begegneten sich am Freitag im Schlosshof. Rund 20 Personen waren in jeder der beiden Gruppen vertreten. Begrüßt und bewirtet wurden sie dabei von der Bürgerzunft Tiengen 1503 in standesgemäßer Tracht um ihren Zunftmeister und Moderator Ralf Siebold. Wie es der Brauch ist, wurde sowohl der Heimweh-Tiengener mit der weitesten Anreise, als auch der „jüngste“ Neubürger Tiengens mit einem kleinen Geschenk ausgezeichnet. Aus gut 750 Kilometern Luftlinie Entfernung angereist war Hans Herbold aus Kiel . Der 79-Jährige hatte seine Schulzeit in Tiengen verbracht und war schon vor fünf Jahren das letzte Mal zum Schwyzertag „heimgekehrt“. „Mit vielen der alten Kameraden bin ich heute noch in Kontakt“, sagte er. Als „jüngster“ Tiengener stellte sich Bürgermeister Joachim Baumert heraus. Er hat seine Zweitwohnung in Tiengen im Mai bezogen. Traditionsgemäß überreichte Hans Tröndle beiden handgeschnitzte Holztafeln.



Alt-Bürgermeister Werner Dörflinger erinnerte in seiner Rede daran, wie wichtig heimische Initiative ist, und was Heimat für ihn selbst bedeutet: „Heimat heißt Schloss, Heimat heißt Gemäuer, aber Heimat heißt auch Menschen.“ Bürgermeister Baumert wünschte er, schon bald auch selbst seine Heimat in Tiengen zu finden. Selbst ebenfalls noch ein wenig Neubürger, bestätigte der vor zwei Jahren in den Landkreis gezogene OB Philipp Frank: „Wir sind sehr gerne hier. Tiengen ist eine der tollsten Städte, und die schönste am Hochrhein.

“ Allen anwesenden Neubürgern gab er den Rat: „Machen Sie mit!“ Nach den Ansprachen nutzten die Heimgekehrten und die Neu-Tiengener die Gelegenheit für persönliche Gespräche, bevor es zum gemütlichen Beisammensein im Café Zwischen oder zum Schwyzertagskonzert weiterging.

Die Begegnung

Die Begegnung von Heimweh-Tiengenern mit Neubürgern findet bereits seit 2003 statt, als der Schwyzertag sein neues Konzept erhielt. Viele Heimweh-Tiengener leben in der Region. Viele besuchen die Stadt aus großer Entfernung, viele handgeschriebene Briefe und E-Mails erreichen die Bürgerzunft aber auch aus der ganzen Welt.