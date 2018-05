Waldshut-Tiengen Schwyzertag: Bürgerzunft empfängt Gastgruppen

Die Bürger- und Narrenzunft hieß beim Empfang der Gastgruppen 25 Vereine aus der Region und der Schweiz in ihrer Zunftstube willkommen.

Die Zunftstube im Tiengener Schloss füllte sich mit bunt bekleideten Mitgliedern der verschiedenen Zunftgruppen, Fahnenschwinger, Musik- und Spielmannszüge, Volkstanzgruppen und Trachtenvereine sowie Bürgerwehren. Sie wurden in ihren traditionellen Trachten von Zunftmeister Ralf Siebold durch eine persönliche Ansprache empfangen. 25 Gruppen aus der Umgebung, aus dem Schwarzwald, vom Bodensee und auch aus der Schweiz freuten sich beim diesjährigen Schwyzertag begrüßt zu werden und bereicherten den Umzug mit ihren historischen Gewändern.

Aus dem Tessin konnte Siebold die Gruppo Costumi Osernone willkommen heißen, aus dem Jura die Männergruppe Les Barbus de la Gryére, die als Mitgliedszugehörigkeit einen Bart von mindestens acht Zentimetern ab dem Kinn vorschreibt. Jede der Gruppen erhielt als Gastgeschenk eine Flasche Rotwein mit dem besonderen Etikett des Schwyzertages. Mit Begeisterung berichteten die einzelnen Zunftmeister und Zunftvertreterinnen sowie Zunftvertreter von ihren Fußgruppen, die teilweise seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt waren, sich für den "Düengemer-Umzug" bereit zu machen.

Auch Siebold wusste so manche Anekdote aus dem Nähkästchen zu zaubern und erinnerte an vergessene Trachtenutensilien, Körbe, Häubchen oder Schirme, die hie und da für Aufregung sorgten, bis sie wieder den richtigen Besitzer gefunden hatten. "Wegen eines an einer Bushaltestelle vergessenen Korbes fuhr mal ein großer Reisebus extra zurück und der Korb stand tatsächlich noch da", erzählte der Zunftmeister und fügte an: "Heute würde so ein besitzerloser Korb womöglich einen Bombenalarm auslösen."

Zum abschließenden herzlichen "Prosit" auf den Schwyzertag und den beginnenden Umzug wurden noch einmal gemeinsam die Gläser erhoben, auch Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank nahm den fröhlichen Gruß gerne entgegen, um sich mit den Gruppen anschließend direkt zum Umzug zu begeben.