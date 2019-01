von Rosemarie Tillessen

Da staunten die Besucher der Ausstellung nicht schlecht: In den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen sieht man – zusätzlich zu Bildern und Zeichnungen – kostbar schimmernde Glasobjekte von Wolfgang Mussgnug aus Nördlingen. Sie sind weich geschwungen, mal Kegel, mal Welle oder Halbkreis. In ihnen schimmern Farben, Einlassungen aus Gold oder anderen Metallen und sogar ein sich auflösender Draht. Und einige sind sogar magisch erleuchtet.

Wolfgang Mussgnug zeigt im Schloss Tiengen Glasobjekte, Bilder und Zeichnungen. Hier ein Blick in die Ausstellung. | Bild: Rosemarie Tillessen

Kein Wunder, dass die rund 60 Besucher der Vernissage vor allem an der Entstehung dieser so leuchtend transparenten Kunstwerke interessiert waren. Dabei half ein Kunstgespräch zwischen dem Künstler und Ausstellungskurator Bernd Salfner. Mussgnug (61) erklärte anschaulich den Arbeitsprozess dieser Glaskunst: von den ersten Entwürfen im Atelier und der anschließenden schweißtreibenden Arbeit in der Glashütte Zanelli in Murano bei Venedig bei Temperaturen zwischen 1200 und 1400 Grad. Und schließlich von den abschließenden Gravuren in den Glaskörper.

Eine erleuchtete Skulptur und Zeichnungen aus der Serie "Karlsruher Notizen". | Bild: Rosemarie Tillessen

Denn sein Markenzeichen bei all seinen Arbeiten – seien es Bilder, Zeichnungen oder eben die Glaskunst – ist die Schrift. Davon konnte man sich hier in der Region schon oft überzeugen, denn er nahm seit Jahren an zahlreichen Kunstaktionen in Tiengen teil: etwa an der WandArt 2001, am LurtArt-Symposium 2006 sowie an der LuftArt 2017, dazu an Ausstellungen im Schlosskeller und bei der „Kunst in der Villa“ in Waldshut. Immer entdeckt man auf seinen Arbeiten eine filigrane, ganz eigene Schrift, die überaus ästhetisch wirkt, aber unlesbar ist. „Ich studiere schon immer Schriften aus aller Welt“, sagte er dazu jetzt auf Nachfrage. „Man kann sie von rechts nach links oder von links nach rechts lesen. Sie haben keine eigene Aussage, aber sie sind eine Botschaft. Für mich ist wichtig, was jeder daraus lesen kann.“

Farbspiele in verschiedenen Materialien

Auch in Tiengen trifft man bei den ausgestellten Bildern, Zeichnungen und Glasskulpturen auf Schrift – mal als filigrane Spur, mal als ganzer Textblock. Die Bilder sind mit Öl auf Leinwand, Holzplatten oder Papier gemalt. Es sind leichte, fast schwebende Bilder. Als Titel haben sie einzig das Datum, an dem sie fertig waren. Mal entdeckt man einfach Farbspiele, dann wieder ein Strichmännchen, ein Bein, eine Figur, ein Haus oder einen umgefallenen Turm in bunt schwebender Bildfolge. Flächen wechseln mit Linien.

Der Künstler Wolfgang Mussgnug neben seinem Ölbild "26. Juli 2017". | Bild: Rosemarie Tillessen

Ist das nun gegenständliche Malerei? Mussgnug lacht: „Ich nenne es ‚lyrische Abstraktion’. Ich erzähle Geschichten, aber jeder findet wohl beim Betrachten seine eigene.“ Zusätzlich zeigt er in Tiengen noch zwei mehrteilige Serien mit Zeichnungen. Er nennt sie „Karlsruher Notizen“ und „Notizen aus der Provinz“. Und wie fand er nun seit 2003 zur Glaskunst? „Ich habe immer schon einen dreidimensionalen Ausdruck gesucht“, so Mussgnug. „Ich begann mit Glasmalerei und das Material gefiel mir wegen seiner Transparenz und optischen Leichtigkeit. Durch einen Kollegen kam ich schließlich mit der Glashütte Zanetti zusammen.“ Das Ergebnis verzaubert, vor allem, wenn die Glasobjekte leuchten.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, 17. Februar, in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.