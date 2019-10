von sk

Klassentreffen an der Robert-Schuman-Realschule: Zu einem Treffen nach 40 Jahren sind Mitglieder des Abschluss-Jahrgangs 1979 an der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut zusammen gekommen.

Gemeinsam mit einigen der damaligen Lehrern traf man sich zunächst zu einem Apéro an der Schule. Beim Gräberbesuch auf dem Bergfriedhof gedachte man der bereits verstorbenen Klassenkameraden.

Im Rheinischen Hof klang das Klassentreffen beim gemeinsamen Abendessen und vielen Gesprächen bis in die frühen Morgenstunden aus.