von Gregor Müller

Klassentreffen feierte der Abi-Abschlussjahrgang 1999 des Technischen Gymnasiums in Waldshut auf dem Grillplatz an den „Linden“ in Küssaberg. 20 Jahre nach den Prüfungsstrapazen wurde ein Treffen von Tanja Kopf, Deborah Weiss, Sebastian Kaiser und Andreas Isele organisiert. Beim gemütlichen Zusammensitzen erinnerten sich die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern an die Schulzeit.

Beim Klassentreffen waren dabei: Lehrer Lothar Dietsche, Violetta Nedelko mit Sohn Arthur, Thorsten Fox, Lukas Gorniak, Sebastian Kaiser, Kuno Zeller, Marek Pilichiewicz, Frank Ebner, Deborah Weiss, Markus Kaltenbach, Jens Gebrande, Gregor Müller, Tanja Kopf, André Vollmer, Barbara Gnoth, Matthias Arzner, Harald Schäuble, Tobias Ebner, Andreas Isele und Lehrer Siegfried Isele.