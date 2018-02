Schweizer Suche nach einem Atommüll-Endlager – So können Sie eine Stellungnahme abgeben

Der Landkreis Waldshut gibt gemeinsam mit den Landkreises Schwarzwald-Baar, Lörrach und Konstanz deutliche Worte in der Stellungnahme zur Schweizer Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager. Auch Bürger haben noch bis 9. März die Möglichkeit, eine Stellungsnahme abzugeben. Wie eine Stellungnahme aussehen muss und wohin diese gerichtet werden muss, erfahren Sie hier.

Kreis Waldshut – Der Landkreis Waldshut akzeptiert, dass ein Atommüll-Endlager der Schweiz aus geologischen Gründen in Grenznähe angelegt wird. Doch beim Auswahlverfahren will die deutsche Seite mehr Mitsprache, auch wenn es um die Verteilung der Entschädigung für betroffene Gemeinden geht. Zur Seite stehen dem Waldshuter Landrat Martin Kistler die Nachbarkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Lörrach.

Einstimmig stellten sich die Kreisräte des Umweltausschusses hinter eine Stellungnahme der vier Landkreise zum Thema Tiefenlager, die an das Schweizer Bundesamt für Energie in Bern gerichtet ist. Als Mitverfasser betonte der Erste Landesbeamte Jörg Gantzer die kritische Sicht auf die diskutierten Standorte für die Oberflächenanlagen der künftigen Atomlager, die alle sehr nah der Grenze zum Kreis Waldshut liegen würden, dazu direkt an Rhein und Aare mit ihren Grundwasserströmen. Weiach lehne die deutsche Seite mit Blick auf den Grundwasserschutz vehement ab.

Bei der Frage, wer vom jeweiligen Standort betroffen ist, folglich auch mitreden darf und später mit Ausgleichszahlungen rechnen kann, will die Schweiz das Gebiet möglichst einengen. „Das Geld vergiftet die Diskussion“, erklärte Gantzer, die Summe muss für alle reichen. 800 Millionen Franken sollen (einmalig) im Topf sein.

Konkret fordern die vier deutschen Landkreise, dass Jestetten, Lottstetten und Hohentengen in den Kreis der direkt betroffenen Gemeinden aufgenommen werden. Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen, Dettighofen, Klettgau, Blumberg, Dogern, Küssaberg und Waldshut-Tiengen wollen als „weitere betroffene Gemeinde“ in der jeweiligen Regionalkonferenz eines Standortes mitreden.

Kreisrätin Karin Rehbock-Zureich warnte davor, die künftigen Oberflächenanlagen zu verniedlichen. Das seien wirklich „heiße Zellen, kerntechnische Anlagen vor der Haustür und in den Grundwasserströmen der Region“. Trotz der Risiken, die die deutsche Seite mittragen müsse, sei eine Beteiligung auf Augenhöhe nicht gegeben. Die Schweizer Seite verharmlose die Risiken der Endlager, an mögliche Unfälle sei überhaupt nicht gedacht. Die SPD-Sprecherin verlangte schon jetzt eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Standorte.

Ob das deutsche Bundesumweltministerium die Region angemessen unterstütze, fragte CDU-Kreisrat Martin Albers kritisch. Man könne „nicht klagen“, sagte der Landrat, er sei mit der Unterstützung nicht unzufrieden. Skeptisch argwöhnte dagegen Kreisrat Erhard Graunke (FDP), dass die deutsche Regierung auch mit Blick auf die eigene Atommüllentsorgung vielleicht ‚mal schaue, „was hier so läuft“. Er traue niemandem.

Die möglichen Standorte

Bei der Standortsuche für ein Atommüllendlager geht es darum, die Zahl der untersuchten Standorte weiter einzuengen. Übrig sind Jura-Ost (Bözberg, nordwestlich von Brugg), Nördlich Lägern (Weiach, gegenüber von Hohentengen) und Zürich-Nordost (Zürcher Weinland, gegenüber von Jestetten). Wichtig sind die Standorte der sichtbaren Oberflächenanlagen. Die Vorschläge Villigen, Weiach beziehungsweise Stadel sowie Marthalen/Rheinau sind auffallend nah an der deutschen Landesgrenze.

So können eine Stellungnahme abgeben

Noch bis Freitag, 9. März, haben Kommunen, Landkreise, Institutionen aber auch einzelne Bürger die Möglichkeit, sich mit einer Stellungnahme direkt in das Schweizer Vernehmlassverfahren zur Suche nach einem Standort für ein Atommülllager einzubringen.