Tiengen Schulwettbewerb: Schule am Hochrhein möchte Unterstützung für Schulfruchtprogramm (W12)

Startnummer W12: Die Schule am Hochrhein, Standort Tiengen, wünscht sich Unterstützung für ihre Teilnahme am EU-Schulfruchtprogramm. Damit bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Tiengen – Wöchentlich kommt sie, die heiß ersehnte Lieferung vom Biohof in Dogern. Jede Grundschulklasse der Tiengener Schule am Hochrhein erhält täglich einen Korb voll frischem Obst. Vor den großen Pausen wird das Obst dann im Klassenzimmer für die Kinder aufgeschnitten. "EU-Schulfruchtprogramm" nennt sich die Aktion.

In einem Flyer zum Schulfrucht-Projekt heißt es: "In der Kindheit wird der Grundstein für positive Essgewohnheiten gelegt. Das Programm macht Kindern Appetit auf Obst und Gemüse und motiviert sie gleichzeitig zu mehr Abwechslung." Im Schuljahr 2014/2015 sollen rund 280 000 Kinder in Baden-Württemberg an diesem Projekt teilgenommen haben.

75 Prozent der Kosten für das frische Obst übernimmt die Europäische Union. Für den Rest muss die teilnehmende Schule einen Sponsor finden. Für Bioware belaufen sich die Kosten für zehn Kinder pro Verteilung auf 1,28 Euro, heißt es im Flyer. "Bisher hat das der Förderverein der Schule getragen. Allerdings brauchen wir etwa 1000 Euro pro Schuljahr. Das ist nicht wenig Geld. Daher wollen wir den Förderverein entlasten und suchen neue Sponsoren", erklärt die Lehrerin Doris Pfeifer. Mit der Teilnahme am großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus hofft die Schule am Hochrhein auf Unterstützung für die kommenden Jahre.

"Mit dem EU-Schulobstprogramm erfahren Kinder in der Kita und im Schulalltag, dass Obst und Gemüse nicht nur gesund sind, sondern auch lecker schmecken. Schon kleine Aktionen können das Interesse und den Appetit der Kinder wecken", steht in dem EU-Flyer geschrieben. Mehrere Punkte werden genannt: "Ein Korb mit Früchten im Raum animiert zum Zugreifen. Klein geschnittene Früchte sind schnell gegessen. Speisen, bei deren Zubereitung die Kinder mitgeholfen haben, schmecken ihnen viel besser. Das Thema Essen lässt sich in Spielen, Liedern, Reimen aufgreifen."

"Jede Woche geht eine Grundschulklasse in den Hort und bereitet dort eine leckere Obst- oder Gemüsespeise zu", berichtet Doris Pfeifer von einer dieser Aktionen. Die Speisen könnten Früchtemüsli, Karottenspaghetti, Gemüsesticks mit Quarkdip, Gemüsewaffeln, Tomaten und Kartoffelmuffins, Fruchtshakes, Bananeneis oder Fruchtmilch sein. Beim EU-Schulobstprogramm können übrigens alle Schulen beziehungsweise Klassen bis zur Klassenstufe 8 und Kindertagesstätten teilnehmen.

Schule am Hochrhein

200 Schüler besuchen die Grundschule der Schule am Hochrhein im Standort Tiengen in diesem Schuljahr. Im Rahmen des EU-Schulfruchtprogramms bekommen die Klassen jeden Tag einen frischen Obstkorb zum gemeinsamen Verzehr.

