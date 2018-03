Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Hochrhein-Gymnasium, Klettgau-Gymnasium und Musikschule wollen Unterstützung für ihr Jugendsinfonieorchester (W16)

Startnummer W16: Das Hochrhein-Gymnasium Walds­­hut, das Klettgau-Gymnasium Tiengen und Musikschule Südschwarzwald wollen Unterstützung für ihr Jugendsinfonieorchester. Mit diesem Projekt bewerben sich die drei Schulen beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Waldshut-Tiengen – Weich streichen die Geigen, zärtlich gesellt sich das Blech dazu: Das Jugendsinfonieorchester hat sich zur Probe im Waldshuter Kornhaus getroffen. Hier kommen Schüler der Waldshut-Tiengener Gymnasien und der Musikschule Südschwarzwald zusammen, um zu musizieren. Rund 40 Mädchen und Jungen widmen sich in der wöchentlichen Probe der sinfonischen Musik – auf hohem Niveau, wie die Verantwortlichen der Schulen hoffen.

"Es soll nicht nur die Konkurrenzsituation der Schulorchester in den Teilstädten beendet werden, sondern auch mit der gemeinsamen größeren Besetzung die Erarbeitung sinfonischer Musik ermöglicht werden", heißt es im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Seit Beginn des Schuljahres wird gemeinsam geprobt. "In Absprache mit der Stadtmusik Waldshut können wir ihren Probeort im Kornhaus nutzen", erklärt Werner Hilpert, der Leiter der Musikschule Südschwarzwald.

"Mitmachen können alle Schüler der drei Schulen, also dem Klettgau-Gymnasium Tiengen, dem Hochrhein-Gymnasium Waldshut und der Musikschule Südschwarzwald. Allerdings gibt es in der Region kaum Angebote für Streicher. Wir sind sehr offen für sie", sagt Hilpert. Im Bewerbungsschreiben heißt es sogar: "Das Jugendsinfonieorchester steht allen begabten jungen Musikerinnen und Musikern der Region offen. Die Teilnahme ist nicht an die tragende Institution gebunden."

Drei Lehrer leiten gemeinsam das Ensemble. Jede Schule sendete eine Person in das Team: das Hochrhein-Gymnasium Mathias Lauer, das Klettgau-Gymnasium Marianne Kuttruff und die Musikschule Ulf Kühner. Außerdem führe Nadja Ried von der Musikschule Stimmproben durch. Gemeinsam dirigieren sie die Violinen, Bratschen, Celli, Kontrabässe, Holz- und Blechbläser sowie die Schlagwerker, die zur Besetzung des Orchesters gehören.

Für die Schüler der Gymnasien fungiert das Orchester als reguläre AG, die Musikschule zählt es zu ihren Ensembles. Die Verantwortlichen hoffen auf ein Preisgeld von 2000 Euro, um eine Grundausstattung an Orchesterliteratur sowie einheitliche Kleidung zu erwerben.

Jugendsinfonieorchester

Das Jugendsinfonieorchester ist seit 2017 eine gemeinsame Einrichtung von Musikschule Südschwarzwald, Klettgau-Gymnasium Tiengen und Hochrhein-Gymnasium Waldshut. Ziel sei es, eine volle sinfonische Besetzung aufzubauen. Dabei achte man besonders auf die Vielseitigkeit der musikalischen Programme: klassische Musik verschiedenster Stilrichtungen, Musiktheater, Filmmusik und weiteres.

