vor 4 Stunden Jonathan Boese Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Gewerbliche Schulen Waldshut möchten Unterstützung für ihre Schülerfirma Zwischenhoch (W22)

Startnummer W22: Die Schülerfirma Zwischenhoch bietet an den Gewerblichen Schulen in Waldshut einmal die Woche ein Mittagessen an. Gekocht wird es von Jugendlichen mit Behinderung, die dabei an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.