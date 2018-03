Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Förderverein der Theodor-Heuss-Schule Waldshut möchte die Kulturtage unterstützen (W17)

Startnummer W17: Der Förderverein der Theodor-Heuss-Schule Waldshut möchte die Kulturtage der Schule unterstützen und den Kindern so den Besuch von Theateraufführungen und Kinovorstellungen ermöglichen.

Waldshut – Es wird dunkel im Saal. Die Schüler sinken in die gepolsterten Sessel. Musik erklingt aus den Boxen und auf der Leinwand sind erste Bilder zu erkennen. Wann anders können sich die Grundschulkinder der Theodor-Heuss-Schule kaum mehr auf den Holzstühlen halten vor Lachen. Ein Puppentheater begeistert sie direkt im Schulhaus. Oder aber beim Besuch der städtischen Bibliothek werden neue Bücher entdeckt, vielleicht sogar das Lesen an sich, und in fremde Welten abgetaucht.

Das alles gehört zu einem Projekt: "Kulturtage an der Theodor-Heuss-Schule." "Die Kulturtage reichen von Kino bis Theater, Puppenspielerbesuchen und mehr", sagt Regina Strittmatter. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins der Theodor-Heuss-Schule. Der Verein hofft durch die Teilnahme am Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus auf die Möglichkeit, die Kulturtage finanziell zu unterstützen.

"Jede Schule veranstaltet und besucht über das Jahr hinweg verschiedene kulturelle Veranstaltungen, das ist klar. Wir möchten da aber mehr machen", erklärt sie. Im Bewerbungsschreiben werden die verschiedenen Projekte und Veranstaltungen aufgezählt: Vom 15. bis zum 21. März nehmen die Schüler der Grundschule an den jährlichen Kinotagen teil. Den Kinobesuch organisiert hier das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Der Puppenspieler Helmut Schmiedeberg von der Puppenbühne Sindelfingen soll die Kinder direkt in der Schule mit seinem Puppenspiel begeistern. Er sei ausgebildeter Schauspieler und Sänger, heißt es in einem der Bewerbung beigelegten Werbeflyer. Märchenadaptionen des Theaters "Maskara" sollen besucht werden ebenso wie die städtische Bibliothek.

Profitieren sollen laut Bewerbungsschreiben alle Kinder der Schule, besonders aber die, die aus finanziellen oder sozialen Gründen nie oder nur selten Zugang zu solchen Veranstaltungen haben. Regina Strittmatter: "Die Kinder sollen sensibilisiert werden, auch im privaten Leben offen für Kultur zu sein und diese aktiv wahrnehmen."

Mit einem Gewinn von 1800 Euro könnte zudem das Schulfest mit Auftritten lokaler Kulturträger veranstaltet werden: Angefragt seien Alt-Waldshut und die Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums Tiengen, ein Chor soll singen und weitere Musik soll es geben.

Der Förderverein

Die Waldshuter Theodor-Heuss-Schule ist eine zweizügige Grundschule mit rund 160 Schülern. Der Förderverein unterstützt die Schule auf verschiedene Arten. Zum einen finanziell, beispielsweise durch Zuschüsse bei Ausflügen, aber auch durch Mitarbeit und Mitgestaltung des Schulalltags.

Weitere Informationen im Internet:www.ths-grundschule-waldshut.de