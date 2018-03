Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Die Musikschule Südschwarzwald möchte Licht- und Tontechnik für ihren Bandcontest anschaffen (W02)

Startnummer W02: Die Musikschule Südschwarzwald möchte für ihren jährlichen Bandcontest professionelle Licht- und Tontechnik anschaffen. Mit diesem Wunsch bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Hochrhein – Nebel wabert über die Bühne. Über die Gesichter und Instrumente der Band zucken farbige Lichter. Aus den Boxen dröhnt laute Musik. Das Publikum bewegt sich dazu. Auf der Bühne aber stehen nicht die aktuellen Chart-Interpreten, sondern Schülerinnen und Schüler aus der Region.

Seit 2014 organisiert die Musikschule Südschwarzwald einen jährlichen Bandcontest für Schülerbands. Teilnehmen können sämtliche Schülerbands im Einzugsgebiet der Musikschule unter dem Motto "Wanted – Die beste Schülerband am Hochrhein". "Es treten Bands der Musikschule Südschwarzwald, der Realschulen Stühlingen und Tiengen, der Musikschule Säckingen und der Partnermusikschulen aus Sissach und Gelterkinden auf", schreibt der Organisator und Band-Coach Joachim Borgmann im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Aktuell werden an der Musikschule Südschwarzwald drei Schülerbands betreut. Band-Coach Joachim Borgmann trifft sich mit ihnen wöchentlich zum Proben. Ihnen und allen anderen Schülerbands der Region soll mit dem Bandcontest eine professionelle Auftrittsplattform geboten werden, die sie fördert und motiviert: "Mit dem Bandcontest fördern wir Jugendbands, die eine professionelle Auftrittsmöglichkeit und ein Feedback einer Fach-Jury bekommen", so Joachim Borgmann. Wichtig sei ihm hierbei eine professionelle Licht- und Tontechnik. Jedes Jahr müsse aufs Neue eine geeignete Halle oder ein geeigneter Saal für den Wettbewerb gesucht werden, außerdem sei das Anmieten professioneller Tontechnik zu organisieren. Die Kosten pro Jahr belaufen sich laut Joachim Borgmann dabei auf 800 bis 1000 Euro. Mit einigen Anschaffungen könnten die jährlichen Kosten deutlich gesenkt werden.

Die Musikschule Südschwarzwald hofft daher auf die finanziellen Mittel zur Anschaffung von diversem Licht- und Tontechnik-Equipment. Für Lichttechnik-Anschaffungen rechnet sie mit insgesamt 3000 Euro. Die Kosten für die Tontechnik-Anschaffungen werden auf 2000 Euro geschätzt.

Musikschule

der Musikschule Südschwarzwald findet am Samstag, 17. März, ab 19 Uhr in der Halle Grieshaberstraße 4 in Waldshut statt. Der Eintritt zum Wettbewerb ist frei.

Die Musikschule Südschwarzwald unterrichtet zurzeit 2000 Schülerinnen und Schüler aus Waldshut-Tiengen und 18 weiteren Gemeinden an diversen Instrumenten. Neben Ensembles wie dem Orchester, einer BigBand und der Bläserphilharmonie werden an der Musikschule auch drei Rockbands angeboten. Geprobt wird immer mittwochs unter der Leitung von Joachim Borgmann.

