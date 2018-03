Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Die Kaufmännischen Schulen Waldshut wollen ein Mittagessen anbieten (W09)

Startnummer W09: Die Kaufmännischen Schulen Waldshut wünschen sich eine Möglichkeit, in der Schule ein einfaches und Preiswertes Mittageessen anzubieten. Mit dem Projekt "Easy Lunch" bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜKDURIER Medienhaus.

Waldshut – Es ist kurz vor Eins. In der Klasse von Norbert Lüttin an den Kaufmännischen Schulen in Waldshut knurren die Mägen. Gleich geht es in die Mittagspause. 35 Minuten haben die Schüler dann Zeit für ein Mittagessen, bis sie wieder zurück zum Unterricht müssen. Die große Frage: Wohin sollen sie gehen?

Norbert Lüttin, der stellvertretende Schulleiter der Kaufmännischen Schulen Waldshut, erklärt das Problem seiner Schüler: "Im Schulzentrum in Waldshut ist die Mittagsverpflegung von Schülern nur sehr eingeschränkt möglich. Es existiert eine Cafeteria beim JobCenter, die für die Schüler der Kaufmännischen Schule jedoch in der Mittagspause nicht genutzt werden kann." Grund seien mehrere Faktoren wie Entfernung, Auslastung und die kurze Dauer der Mittagspause. Aus diesen Gründen sei ein Essen in der Innenstadt auch nicht möglich. "Die Schüler schaffen es nicht rechtzeitig zurück zum Unterricht", erklärt Norbert Lüttin. Der Mittagstisch in der Bildungsakademie übersteige mit 6,10 Euro ohne Salat oder Dessert das Budget der Schüler. Die Konsequenz: lange Schlangen vor der nahgelegenen Bäckerei und dem Imbiss um die Ecker, so Lüttin.

"Weder der Landkreis Waldshut als Schulträger der beruflichen Schulen noch die für die allgemeinbildenden Schulen zuständige Stadt Waldshut sind bereit, diesen Mangel zu beheben", beklagt der stellvertretende Schulleiter im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Seine Schüler äußerten daher den Wunsch nach einer Möglichkeit, ein einfaches warmes und preiswertes Mittagsgericht in oder in der Nähe der Schule einnehmen zu können. Die Idee: mit einem Speisewagen und Geschirr frisches Essen von einem Catering-Unternehmen zur Mittagspause in der Schule anzubieten. "Ziel des Projektes ist es, an den Unterrichtstagen mit Nachmittagsunterricht (Montag bis Donnerstag) ein einfaches Tellergericht anzubieten. Es ist ein Selbstkostenpreis von zwei Euro je Teller geplant", heißt es im Bewerbungsschreiben.

Die Organisation des Essens übernehme die SMV mit den Verbindungslehrern, zur Essensausgabe sollen Schüler eingeteilt werden, wie beim Hofdienst, so Lüttin. Er rechnet mit 7000 Euro Kosten für die Anschaffung des Speiseausgabesystems sowie eines Geschirrwagens.

Die Schulen

1000 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Kaufmännischen Schulen in Waldshut. Die Schulen umfassen mehrere Schularten: Zum Vollzeitbereich gehören das Wirtschaftsgymnasium, die 2-jährige Berufsfachschule Wirtschaft und das Kaufmännische Berufskolleg, zum Teilzeitbereich zählt die Kaufmännische Berufsschule.

