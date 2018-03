Gurtweil Schulwettbewerb: Die Grund- und Werkrealschule Gurtweil wünscht sich Unterstützung für jährliche Kulturwoche (W06)

Startnummer W06: Die Grund- und Werkrealschule Gurtweil veranstaltet jährlich die "kleinen Kulturwochen im Herbst, bei denen die Kinder Lesungen, Theateraufführungen und Museen besuchen. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

"Lesen macht reich an Bildern im Kopf", erklärte kürzlich der Kinderbuchautor Armin Pongs den Schülern der Grund- und Werkrealschule Gurtweil im Rahmen einer Lesung. Aber das wussten diese schon längst. Denn jährlich im Herbst werden die Kinder und Jugendlichen an kulturelle Themen herangeführt, hören Lesungen, besuchen Museen und Theaterstücke. Stattfindet dies im Rahmen der "kleinen Kulturwochen im Herbst", einem Projekt der Schule.

Seit einigen Jahren sei dies eine feste Institution im Schuljahr, findet die Lehrerin Stefanie Kneers. Ziel sei es, die Schüler mit Kunst und Kultur vertraut zu machen. Dafür würden Museen in der Umgebung besucht werden oder Künstler aus der Region direkt in die Schule eingeladen, "die dann unsere Schüler dazu anleiten selbst kreativ zu werden", so Kneers. In einem nahgelegenen Theater, beispielsweise in Konstanz oder Freiburg, werde jährlich auch ein Kindertheaterstück besucht. "Außerdem hatten wir im Rahmen der Kulturwochen schon einige Male die Möglichkeit, ein Musiktheater zu uns einzuladen. Hierbei wurde die Aula in ein Schauspielhaus verwandelt und die Kinder brauchten so für den Musicalbesuch nicht weit zu fahren", berichtet die Lehrerin. Mit dem Ziel der Leseförderung würden in diesen Wochen regelmäßig auch Autoren für jede Altersstufe eingeladen, um Lesungen zu halten. Stefanie Kneers: "Besonders toll ist es, wenn sich ein Autor zu anschließenden Schreibworkshops bereiterklärt, wie wir sie bereits mit Armin Pongs durchgeführt haben."

Im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus schreibt Stefanie Kneers allerdings: "Im letzten Jahr mussten wir leider an unserem Programm schon einige Kürzungen vornehmen, da mit den Fahrten, Eintritten und Künstlerhonoraren eine große Summe auf die Familien zukommt und diese oft nicht in der Lage sind, die Kosten dafür zu tragen. Da wir aber dringend an diesem wertvollen Programm festhalten wollen, hoffen wir auf eine finanzielle Unterstützung, damit die Kulturwochen in den nächsten Jahren Bestand haben und eventuell sogar noch ausgebaut werden können."

Wertvoll findet Stefanie Kneers das Projekt aus einem triftigen Grund: "Für viele unserer Schüler sind diese kulturellen Erfahrungen ein wichtiger Anhaltspunkt auf ihrem Bildungsweg. Hierbei können ihnen Neigungen und Fähigkeiten aufgezeigt werden, die sie von sich aus nicht entdeckt hätten."

Grund-/Werkrealschule

245 Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Grund- und Werkrealschule in Gurtweil. Das Motto der Schule: "Sich wohlfühlen und etwas leisten!" Die "kleinen Kulturwochen im Herbst" finden jährlich statt und fördern die kulturellen Kompetenzen der Kinder.

Weitere Informationen im Internet: gwrs-gurtweil.de