Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Der Förderverein Waldtorschule Waldshut wünscht sich Unterstützung für ein soziales Training im Hort (W01)

Startnummer W01: Der Förderverein Waldtorschule Waldshut wünscht sich Unterstützung für ein "soziales Training" und Gewaltpräventionsmaßnahmen im Waldtor-Hort. Den Hort besuchen derzeit 13 Schüler, ihnen soll dabei der Spaß an der Bewegung und am Miteinander vermittelt werden. Mit diesem Wunsch bewirbt sich der Förderverein beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Waldshut – Im Waldtor-Hort in Waldshut ist in den Mittagsstunden viel los. 13 Mädchen und Jungen zwischen acht und 13 Jahren mit einem erhöhten Förderbedarf werden hier regelmäßig betreut. Da kann es laut und durcheinander werden. "Im Alltag erleben wir, dass Grenzen und Regeln des Miteinanders häufig nicht eingehalten werden können. Manche Kinder erleben sich als Opfer und Verlierer, daraus entstehen Konflikte, die sie wiederum nicht alleine lösen können", beschreibt der Förderverein der Waldtor-Schule die Situation. Er ist der Träger des Horts.

Die Kinder seien in einer besonderen Situation: Neben der Unterstützung bei schulischen Belangen würden die Kinder eine zielgerichtete, ganzheitliche Unterstützung in vielen Bereichen benötigen, heißt es im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus: "Es fehlt ihnen an Zutrauen zu sich selbst, Mut sich auf neue Situationen einzulassen und an sprachlichen Möglichkeiten sich auszudrücken. Eine fehlende Selbstwahrnehmung erschwert das eigene Leben und führt zu Problemen im Umgang mit anderen Menschen." Team- und Kooperationsfähigkeiten seien aber mittlerweile Grundbedingungen um später auch beruflich eine Chance zu erhalten.

Mit einem Projekt soll den Kindern nun Freude an Bewegung und am Miteinander gegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Körpergefühl entwickeln und ihre Koordinationsfähigkeit schulen, Selbstvertrauen aufbauen, Körpersprache erkennen, ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern, Deeskalationsstrategien erlernen und sich in bedrohlichen Situationen selbst verteidigen können. Dieses "soziale Training", wie es der Förderverein der Waldtorschule nennt, soll möglichst über einen längeren Zeitraum stattfinden. Einzelne Übungen sollen später in den Hort-Alltag übernommen werden.

Ausgeführt werden soll das Training von Sven Moosman von der Wing-Tsun-Schule in St.Blasien/Menzenschwand. Wie genau die Trainings-Einheiten aufgebaut und wie intensiv sie sind, ist von der Höhe der Unterstützung durch den Schulwettbewerb abhängig. Auch ob es noch weitere interessierte Schülerinnen und Schüler an der Waldtor-Schule gibt, wird sich zeigen. Der Förderverein rechnet insgesamt mit rund 3000 Euro Kosten für das soziale Training.

Förderverein

Die Waldtorschule in Waldshut ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 67 Schülerinnen und Schüler werden aktuell gezählt. Der Förderverein der Waldtorschule ist unter anderem Träger des an die Schule angeschlossenen Waldtor-Horts. Hier werden regelmäßig 13 Kinder betreut.

