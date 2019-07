von Herbert Schnäbele

Mit einer unterhaltsamen Entlassfeier unter dem Motto „Walk of Fame“ gestalteten die Schüler der neunten und zehnten Klassen der Schule am Hochrhein ihren Schulabschluss mit der gleichzeitigen Ausgabe der Zeugnisse durch Konrektorin Michaela Ebi in der Aula des Schulgebäudes. Nach der Begrüßung durch die Moderatorinnen Lorena Pecoraro und Luana Rizzo, die souverän durch den Abend führten, gab es durch die Percussionsgruppe unter der Regie von Thilo Rebmann zunächst einen wuchtigen rhythmischen Auftakt.

Konrektorin Michaela Ebi machte in ihrer Begrüßung deutlich, dass die Schüler in Anlehnung an den weltbekannten „Walk of Fame“ in Form der Zeugnisse einen wichtigen Stern bekommen würden, den sie für ihr ganzes Leben bewahren sollten. Sie machte den Entlassschülern Mut, auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Als Vertreterin des Elternbeirates beglückwünschte Rachel Bächle die Entlassschüler/innen für ihre erfolgreich absolvierte Schulzeit. Sie betonte, dass in den letzten fünf Jahren für die Schüler/innen viele wichtige Meilensteine für eine erfolgreiche Zukunft gelegt worden seien und man jetzt einen wichtigen Lebensabschnitt feiern würde.

Die Schüler der Klasse 10b mit ihren Abschlusszeugnissen. Die Schüler der Klasse 10a standen für ein Bild nicht zur Verfügung. | Bild: Herbert Schnäbele

Ihr Dank galt vor allem den Klassenlehrerinnen für ihr Engagement und ihre Geduld. die sie für die Schülerinnen und Schüler aufgebracht haben. Audrein James überbrachte als Bürgermeister-Stellvertreterin die Glückwünsche und Grüße der Gemeinde und des Gemeinderates. Sie machte den jungen Erwachsenen Mut für die Zukunft und meinte: „Die Welt und die Zukunft steht für jeden von euch offen und ihr könnt alle sehr viel erreichen!“

Die Preisträger der Entlassklassen der Schule am Hochrhein, die außer Elias Schneider alle ein Lob (Noten zwischen 2,0 und 2,4) erhielten. Für sehr gute Leistungen, Note 1,7) erhielt Elias Schneider einen Preis. Auf dem Bild (von links) Tobias Amann, Elias Schneider, Luana Rizzo, Kevin Riethdorf, Aysu Kizilay, Tim Kühnert, Lorena Pecoraro, Andreas Rohland, Joana Schuh, Yusha Aydogan. | Bild: Herbert Schnäbele

Die Klassenlehrerinnen hielten humorvolle Rückblicke. Die Schülern bedankten sich bei ihnen mit Geschenken. Vor der abschließenden Zeugnisausgabe durch Konrektorin Michaela Ebi wurden die Lehrkräfte Natascha Zellner (Schulwechsel), Manuela Kern (Babypause) und der Türkischlehrer Muzaffer Cengiz (Rückkehr in die Türkei), sowie der langjährige Hausmeister Franz Pfattner (Ruhestand) verabschiedet.