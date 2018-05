Waldshut-Tiengen Schüler zeigen beim Tag der Schulen in Tiengen ihre vielfältigen Talente

Der Tag der Schulen beim Schwyzertag lockt Hunderte von Gäste an. Die Akteure bieten ein buntes Unterhaltungsprogramm auf drei Bühnen.

Am Tag der Schulen als Teil des Tiengener Schwyzertags gaben zahlreiche Schulklassen ihr musikalisches Können zum Besten. Auf drei Bühnen – zwei auf dem Marktplatz und eine vor dem Rathaus – wurde musiziert und gesungen, getanzt und Slapstick gespielt. Viele Hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen, um den Auftritten beizuwohnen und unter dem großen Festzeltdach die gute Stimmung und Volksfestatmosphäre zu genießen. Durch das Programm führte Marlen Siebold von der Bürgerzunft 1503 Tiengen.

Den Anfang machte auf der Hauptbühne die Schule am Hochrhein mit drei Liedern aus dem Musical „Prinzessin auf der Erbse“. Es folgten Auftritte der Jazztanzgruppe und der Bläserklasse der Realschule Tiengen. Den Abschluss des Programms bildeten die Blasorchester der fünften und der siebten Klasse sowie die fünfte Sing-Klasse des Klettgau-Gymnasiums. Die Mädchen-Band der Realschule Tiengen spielte bekannte Songs wie „Ain’t no Sunshine“ von Bill Whithers auf einer kleinen Bühne. Auf der Bühne vor dem Rathaus sangen die Kinder der Grund- und Werkrealschule Gurtweil vor einer großen Menschentraube. Ebenfalls großen Applaus ernteten der Slapstick- und Clown-Auftritt der Johann-Peter-Hebel-Schule Tiengen sowie die artistischen Kunststücke.

Christa Bader von der Aktionsgemeinschaft Tiengen und Ralf Siebold von der Bürgerzunft 1503 Tiengen kürten die Gewinner des Schulkunstwettbewerbs zum Thema „Liechtenstein“. Den ersten, mit 100 Euro dotierten Platz bei den Einzelpreisen belegten Lena Böhler, Alena Hauser, Luka Jäger, Milena Mergell und Luisa Stubbe der Klasse 7c der Realschule Tiengen mit dem Objekt „Schloss Liechtenstein“. Zweite wurde die Klasse 8a mit Luca Althoff, Fabio Caprio, Niklas Ebner, Deniz Atayli und Yannik Wiggeler mit dem Objekt „Alpengipfel mit Burg“ und einem Preis von 75 Euro. Der dritte Platz ging an Nikita Zebenko aus der sechsten Klasse der Langensteinschule mit dem Bild „Burg Liechtenstein“ und einem Preisgeld von 25 Euro.

Bei den Klassenpreisen hatten die Klassen 7, 8 und 9 der Schule am Hochrhein mit dem Objekt „Make Liechtenstein great again“ die Nasen vorne und freuten sich über 150 Euro. Der zweite Preis ging an die Klasse 3 der Sprachheilschule mit Briefmarken-Bildern und einem Preisgeld von 40 Euro. Dritte wurde die Klasse 7c der Realschule mit „Impressionen von Vaduz“ und einem Preisgeld von 20 Euro. Alle Werkstücke können in der Sparkasse und der Volksbank in Tiengen besichtigt werden.