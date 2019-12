Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Schüler des Technischen Gymnasiums Waldshut werden für Aufsatz zum Thema „Demokratie“ in Stuttgart ausgezeichnet

Schüler des Technischen Gymnasiums in Waldshut haben erfolgreich bei einem Aufsatzwettbewerb zum Thema Demokratie teilgenommen. Alina Jäger und Torben Grötzinger (17 Jahre) haben den Wettbewerb gewonnen und nahmen an der Konferenz in Stuttgart teil, wo sie durch Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und den Aargauer Landammann Urs Hofmann ausgezeichnet wurden.