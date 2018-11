von Rosemarie Tillessen

Den Schülern der vierten Klasse der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut merkt man die Begeisterung an: Drei Wochen lang haben sie in kleineren Gruppen bei einem Kunstprojekt die Wände von drei Klassenzimmern gestaltet. Einen Raum haben sie mit Motiven aus dem Wald bemalt, einen anderen als Pirateninsel und der dritte wurde zum Weltall.

Viertklässler der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut präsentieren zum bundesweiten Vorlesetag die neu gestaltete Leselandschaft „Weltall“. Rechts der Künstler Christoph Ackermann, der die Schüler anleitete. | Bild: Rosemarie Tillessen

Nach einem Malwettbewerb aller Schüler wurden die besten Ideen ausgewählt. Bei der Ausgestaltung wurden sie von dem gebürtigen Diplom-Designer und freischaffenden Künstler Christoph Ackermann (39) aus Magdeburg angeleitet. Er wurde unterstützt von Elif Atmaca, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule absolviert. Nun geistern Roboter und Sputniks an den Wänden herum, Piratenschiffe legen an Inseln an und Rehe, Dachs und Schmetterlinge tummeln sich im Wald. Jetzt warten diese Räume auf Leben: Da gibt es die ersten Sitzsäcke, Sitzhocker und gepolsterte Baumscheiben locken zum Verweilen. Inzwischen sind auch schon die Bücherregale gefüllt.

Räume zur Entspannung wichtig für die Kinder

Und wozu das alles? Seit vergangenem Jahr ist die Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut Ganztagsschule (GTS) in Wahlform. Das bedeutet, dass vormittags die Schüler bis auf die Fächer Bildende Kunst, Hauswirtschaftliches Werken und Sport gemeinsam unterrichtet werden. Für die nachmittags unterrichteten Ganztagsschüler ist es wichtig, so Schulleiterin Nicole Delaye, dass sie Räume zur Entspannung und zum Spiel haben, vor allem bei schlechterem Wetter. So entstand die Idee einer Leselandschaft, die von den Schülern selbst bei dem Mal-Workshop verschönert werden sollte.

Selbst gestaltete Landschaft soll zum Lesen animieren

Drei Klassenräume im Nebengebäude wurden zur Verfügung gestellt. „Durch einen glücklichen Zufall ergab sich dabei der Kontakt zu Christoph Ackermann“, sagt Nicole Delaye. „Wir brauchen Platz für Ruhezonen. Denn wir bemerken immer mehr, wie schlecht die Lesekompetenz heutiger Schüler wird. Die ist aber wichtig für den schulischen Erfolg. In unserer Leselandschaft finden die Schüler hier Räume und Ruhe zum Lesen. Auch für den Unterricht können sie genützt werden ebenso wie für Lesungen.“

Waldshut-Tiengen Was ist neu an den Waldshuter Grundschulen? Das könnte Sie auch interessieren

Start ist der bundesweite Vorlesetag am 16. November: Bürger der Stadt sowie ehemalige Schüler der Schule lesen den Grundschülern aus ihren Lieblingsbüchern vor. Namhafte Vorleser haben zugesagt, etwa die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Lothar Senser, ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums, und Oberbürgermeister Philipp Frank.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein