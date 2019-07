von Susann Duygu-D'Souza

Jugendliche in Waldshut-Tiengen haben seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich in die Stadtentwicklung einzubringen. Im sogenannten Achterrat – einem schulübergreifenden Zusammenschluss von Achtklässlern – erarbeiten die Jugendlichen Ideen zu Themen, die sie bewegen. Jetzt haben drei Schülergruppen in der jüngsten Gemeinderatssitzung jeweils ihr Projekt vorgestellt. Die Stadträte waren nicht nur vom Engagement der Achtklässler begeistert, sondern auch von ihren Ideen und der teilweise schon erfolgten Umsetzung.

Bei der Präsentation der Ideen gab es Unterstützung von Silke Padova, Leiterin des städtischen Kinder- und Jugendreferats. Die erste Schülergruppe stellte dem Gemeinderat vor, wie sie den Platz beim Waldshuter Freibad mitgestalten würde, um das Bad zu verschönern. So schlugen sie vor, eine neue Rutsche anzuschaffen, ein Trampolin und einen Bälleverleih. Auch konkrete Vorschläge zur Finanzierung gab es von den Schülern wie durch Sponsoring und Verleihgebühren. Dazu Peter Kaiser, Fraktionssprecher der CDU, versprach den Jugendlichen: „In der Arbeitsgruppe Freibad Waldshut werden wir uns den Vorschlägen annehmen und sie dort diskutieren.“

Eine andere Idee einer Schülergruppe befasste sich mit dem Thema Umweltschutz. So schlugen die Jugendlichen vor, Mehrweg-Essensboxen an Schulen und in Gastronomien gegen eine Verleihgebühr zur Verfügung zu stellen. Erste positive Gespräche hätten bereits mit Imbissen stattgefunden. Die Schüler stünden zudem mit einem regionalen Betrieb wegen eines Sponsorings der Kunststoffboxen in Kontakt.

Diese beiden Achtklässler präsentierten den Stadträten ihre Ideen für eine schönere Gestaltung des Geländes beim Waldshter Freibad. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Ziel der Schüler ist es, Verpackungsmüll zu reduzieren. Stadträtin Claudia Linke von den Grünen gab zu bedenken, dass es vielleicht besser sei, Boxen aus Edelstahl zu benutzen als aus Plastik. Weiter fragte sie, wer die Boxen reinigen soll. Die Schüler könnten sich vorstellen, extra Spülgruppen in der Mensa einzurichten.

Der dritte Vorschlag befasste sich mit dem Juca-Café in Waldshut. Hier sei es oft viel zu eng, sodass auch die Betreuer den Überblick verlieren würde. Die Jugendlichen schlugen einen Pavillon als Erweiterung der Räumlichkeiten vor. Eine kostengünstigere Möglichkeit sei für die Schüler, weitere Räume im Kornhaus nutzen zu können. CDU-Stadtrat Armin Arzner schlug einen gemeinsamen Besichtigungstermin vor, bei dem die aktuellen Räume von den Stadträten angeschaut werden können.

Silke Padova stellte außerdem neun weiter Vorschläge des Achterrates vor wie die Einführung eines Zebrastreifens bei der Bibliothek in Tiengen, Einkaufsmöglichkeiten im Klettgau-Caree oder Cafés für Jugendliche und einen Unverpackt-Laden. Harald Würtenberger, Fraktionssprecher der Freien Wähler, begrüße den Achterrat sehr. Er könnte sich vorstellen, das Projekt weiter auszudehnen auf einen Neuner- und Zehnerrat und eventuell ein Jugendparlament.

Dazu Silke Padova: „Bisher gibt es Paten aus vorherigen achten Klassen, die den Achterrat unterstützen.“ Bei einem Jugendparlament sieht sie die Gefahr, dass sich nur bestimmte Jugendliche dort einbringen würden, weil es losgelöst von den Schulen sei. Auf die Frage von Petra Thyen, Fraktionssprecherin der Grünen, was aus den Ideen aus dem Vorjahr geworden ist, sagt Padova: „Wir haben die Stadträte eingeladen, sich alle Ideen und die Resultate anzuhören, leider waren bei diesem Termin nur sehr wenige Stadträte da, weil es wohl einen anderen Termin etwa zum gleichen Zeitpunkt gegeben hätte.“