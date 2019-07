von Alfred Scheuble

An der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Gurtweil bekamen vergangenen Freitagabend insgesamt 37 Schüler, davon sechs Inklusionsschüler, ihr Abschlusszeugnis aus den Händen ihrer Klassenlehrerin Yaprak Harbelioglu und Klassenlehrern Johannes Hofmann und Michael Albicker überreicht.

Mehrere Absolventen wurden von Schulleiter Bernhard Zimmermann für besonders gute Leistungen in diversen Fächern ausgezeichnet. In der voll besetzten Aula der Grund- und Werkrealschule hatten die Absolventen ein abwechslungsreiches Programm aus Bildern, Theater und Gesang zusammengestellt. So konnten die feierlich gekleideten Absolventen mit ihren Familienmitgliedern, Freunden und Lehrer gebührend Abschied von der gemeinsamen Gurtweiler Zeit nehmen.

Neun von den 37 Schüler werden eine Ausbildung beginnen und die übrigen Absolventen werden weiterführende Schulen besuchen.