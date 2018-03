Waldshut-Tiengen Schreiner und Schreiber erzählen am Frauentag Humorvolles aus dem Ehealltag

Die Kolumnisten Schreiner und Schreiber haben ihre überwiegend weiblichen Gäste anlässlich des Frauentages mit Charme und einer Brise Humor unterhalten.

Waldshut-Tiengen (hg) Mit einer humoristischen Lesung der beiden Kolumnisten Schreiner und Schreiber boten die drei Organisationen, der Verein Frauen für Frauen, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die katholische Arbeitnehmerseelsorge einen unterhaltsamen Abend für Frauen am internationalen Tag der Frau. Im katholischen Gemeindehaus in Waldshut war ein kulinarisches Büfett mit feinen Leckerbissen aufgebaut, diverse Getränke unterschiedlicher Geschmacksrichtungen rundeten den Service zum Verwöhnen des Gaumens ab. Die Frauen waren zahlreich gekommen, einige brachten sogar ihre Männer mit und fanden bereits vor Beginn der Lesung ausreichend Gesprächsstoff, um sich angeregt zu unterhalten.

Vermutlich hätten die beiden Eheleute gar nicht aus ihren humorvollen Aufzeichnungen vorlesen müssen, die Gästeschar hatte sich selbst allerhand Amüsantes, Anregendes, Neues, Vertrautes, Witziges, Erschreckendes und Wissenswertes zu erzählen, so dass die Themen des Schweizers mit seiner aus Bayern stammenden Ehefrau manchmal sogar alltäglich daher kamen. Dass ein Ehepaar so einige Höhen und Tiefen zu überstehen hat, erst recht wenn die Beziehung die nationalen Grenzen überschreitet und so manche Kulturkluft überbrückt werden muss, kannte die ein oder andere Besucherin möglicherweise auch aus ihrem Haushalt. So mancher hat möglicherweise mit tiefgreifenden Problemen zu kämpfen und sucht vielleicht nach Lösungen.

Die mit Charme und einer Brise Humor sowie Wortwitz präsentierten Episoden der Schneider und Schreiber-Idylle brachten die Zuhörer zum Lachen, ob jedoch auch Anregungen für die eigene Partnerschaft mitgenommen werden konnten, wurde auch in der anschließenden Fragerunde nicht geklärt. Jedenfalls wissen die Gäste nun, dass die in Zurzach lebende Familie gerne mit einem großen Familien-Van über die Alpen in Urlaub fährt, einen kleinen Mischling-Vierbeiner hat und sonst ein relativ gelassenes Leben führt. Bei der Zugabe gab es jedoch eine wirklich brauchbare Anregung für alle, die lange Autofahrtstrecken ohne Pinkelpause überstehen wollen – eine Packung Babywindeln und eine leere Getränkeflasche sollten an Bord sein.