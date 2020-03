Tiengen vor 1 Stunde

Schreckmoment in der Tiengener Innenstadt: Lkw muss nach Kollision mit Bäckerei-Markise abgeschleppt werden

Einen Gesamtschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro hat am Dienstag ein Lkw-Fahrer in Tiengen bei der Kollision mit der ausgefahrenen Markise einer Bäckerei verursacht.