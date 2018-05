10.05.2018 19:37 Manfred Dinort Tiengen/Kreis Waldshut Schnelle Schüler im Langensteinstadion Tiengen: Das sind die Sieger des 23. Minimarathons

2700 Teilnehmer in 223 Mannschaften aus 63 Schulen traten beim 23. Minimarathon im Langensteinstadion Tiengen gegeneinander an. Die Organisatoren waren mit dem reibungslosen Ablauf zufrieden. Welche Schulen in welchen Wettbewerben die Nase vorne hatten, erfahren Sie hier.