von Melanie Mickley

Der Himmel meinte es gut mit dem Gebraucht-Fahrradmarkt am Samstag in Tiengen. Nachdem es die Tage zuvor ununterbrochen regnete, strahlte die Sonne pünktlich zum Veranstaltungsbeginn mit den blank geputzten Gebrauchträdern um die Wette.

Dieses Rad geht nach Radolfzell. Familie Geng aus Lauchringen hat es für Tochter Alina erstanden. | Bild: melanie Mickley

Auch der zunächst von den Veranstaltern befürchtete „Corona-Knick“ blieb aus und so hielt der Markt wieder eine große Auswahl verschiedener Räder für die zahlreichen Besucher bereit.

Neben Mountainbikes und Trekkingrädern erfreuen sich nun auch E-Bikes immer größerer Beliebtheit. „Im letzten Jahr hatten wir fünf E-Bikes dabei, dieses Jahr waren es schon 15 Stück“, erklärte Organisator Wolfgang Bär vom Ortsverband des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Vom Laufrad zum Fahrrad: Der kleine Valentin (3 Jahre) übt auf dem neuen Gebrauchtrad schon einmal mit Papa Marcus. | Bild: melanie Mickley

Auch Fahr- und Laufräder für Kinder sowie Zubehör sind von Familien sehr gefragt. Der BUND Waldshut-Tiengen und die Aktionsgemeinschaft Tiengen organisieren den Gebraucht-Fahrradmarkt schon seit 20 Jahren, zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern.

Jetzt kann die nächste Radtour kommen: Hüseyin Ok hat ein passendes Mountainbike für sich gefunden. | Bild: melanie Mickley

In diesem Jahr wurden 310 Fahrräder zum Verkauf angeboten, 240 davon fanden einen neuen Besitzer. Das günstigste Rad kostete 10 Euro, das teuerste, ein E-Bike, ging für 1.300 Euro über den Tresen.

Auch Hans Preiser (67) ist fündig geworden. Er plant eine große Radtour von Verona bis an die Abruzzen und hofft, dass sich bis dahin die Lage um das Coronavirus entspannt hat. | Bild: melanie Mickley

Die meisten Räder seien aber sehr günstig und kosten zwischen 20 und 150 Euro, so die Organisatoren. Die Preise werden vom Verkäufer festgelegt, sie sind also nicht mehr verhandelbar, zumal die Verkäufer in der Regel nicht vor Ort sind.

Dieses Fahrrad kommt in Zukunft bei Thomas Maier-Kögel, für seinen Weg von der Arbeit zur U-Bahn und zurück, zum Einsatz. | Bild: melanie Mickley

Vom Verkaufspreis geht eine Gebühr in Höhe von 15 Prozent an den BUND, der damit Umweltprojekte unterstützt. In diesem Jahr soll der Erlös für Fahrradboxen an den Bahnhöfen investiert werden. Dies soll in Kooperation mit der Stadt Waldshut-Tiengen realisiert werden.