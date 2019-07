Bonndorf – Es ist nicht nur ein Fest, sondern „das Fest aller Feste“ in der knapp 7000 Einwohner zählenden Löwenstadt: Gemeint ist das Schlossfest, welches rund ums Bonndorfer Schloss bis zur Stadthalle vom Samstag, 27. Juli, (Fassanstich um 15 Uhr) bis Sonntag, 28. Juli, gefeiert wird. Zum 36. Mal findet es statt. 17 Vereine und Gruppen sind mit dabei und werden dafür Sorgen, dass die Gäste unvergessliche Stunden genießen können.

Essen und Trinken alleine sind es nicht, das dieses Fest so attraktiv macht. Vielmehr das Wissen, am Schlossfest viele Bonndorfer und Ehemalige neben unzähligen Besuchern aus der Umgebung zu treffen. Dazu gibt es seit Beginn ein Musikprogramm, das Herzen höher schlagen lässt. Und nicht zu vergessen, dass es auch ein Fest für die Kleineren und Schulkinder ist.

Am Samstag, 27. Juli, wird die Stadtmusik den Fassanstich um 15 Uhr feierlich umrahmen. Ein Auftritt des Heimat- und Trachtenvereins Bonndorf folgt darauf. Wegen eines Überangebots an Festen in Bonndorf, entstand das Schlossfest. Bürgermeister Peter Folkerts und der Redakteur Peter Rombach nahmen diese Tatsache auf, geballtes Vergnügen in der Kernstadt anzubieten. Mitstreiter fanden sich bald in den Vereinsvorsitzenden, voran Herbert Betz, dem damaligen Oberschützenmeister von Bonndorf. Bis zur heutigen Zeit wurde der Kerngedanke des einstigen Schlossfest-Komitees beibehalten. Im Zuge der Jahre wurde „gefeilt“ und das eine und andere zu dem gemacht, was die Besucher am letzten Wochenende erwartet: Gute, leckere Küche und Unterhaltung.

Gerne angenommen wird das Bustaxi vom Rathaus/Alte Post, welches auch am Samstag, 27. Juli, auf Sonntag, um 2 Uhr, den Weg nach Münchingen bis Ewattingen einschlägt. Richtung Boll, Gündelwangen bis Holzschlag ist die Abfahrt um 2.30 Uhr. Um 3 und 4 Uhr besteht Möglichkeit, den Nachhauseweg nach Wellendingen, Wittlekofen, Bettmaringen, Ober-/Unterwangen, Dillendorf bis Brunnadern anzutreten. Fahrtkosten sind vier Euro pro Person.

Ein derzeit ausgelegter Flyer, den es auch am Schlossfest gibt, hält Details parat. Er gibt Auskunft über Essen & Trinken, dem Musikprogramm an beiden Tagen und verschiedene Attraktionen für Groß und Klein.

Mit ein Höhepunkt des zweitägigen Festes wird die Ziehung der Tombola-Gewinner am Sonntag, 28. Juli, um 19 Uhr auf dem Stadthallenplatz sein.

Am Samstag, 27. Juli, indes finden von 16 Uhr an parallel Darbietungen der TuS-Abteilung Turnen auf dem Schlossplatz und den Stadthallenplatz statt. Gern gesehen sind Miss Moneypenny – eine Frauen-Band –, die um 21 Uhr auf der Pfadfinderbühne im Schlosshof ihre Fans verwöhnen wird. Gleichfalls eine Krönung ist das Open-Air-Konzert mit den Restless Feet im Schlossgarten. Irish Fast Folk – „von Traditionellem bis hin zu Neuerem, sehr gutem Zeug“ versprechen die sechs Musiker.

Das Sonntags-Programm mit den Straßenmusikanten: Blosmaschii, eine Band aus Löffingen-Unadingen wird Jazz, Rock, Pop und Schlager mit Leidenschaft zum Besten geben und auch PitPete, eine One-Man-Band, dreht wie gehabt, seine Runden zwischen Schloss und Stadthalle. Um 11 Uhr beginnen die Darbietungen der Fidelen Breisgauer (Schlossplatz) und dem Trio Kaltenbach (Stadthallenplatz). Zwischen 15 Uhr bis 18 Uhr unterhält auf der Schlosshof-Pfadfinderbühne das Eventduo Julia & Felix. Von 18 Uhr bis zum Ende gastieren die SchwarzwaldBuam (Schlossplatz), Volxsmusik4 (Stadthallenplatz) und Trio Edelweiß (bis 21 Uhr auf der Schlosshof-Pfadfinderbühne).

Taxi

Schlossfest-Komitees-Vorsitzender Michael Pfaff freut sich, dass das örtliche Taxi-Unternehmen „Blitz-Taxi“ von Festbeginn am Samstag (27. Juli) bis zum Schluss am Sonntag seinen Fahrdienst anbietet. So stehen zwei Taxis an der Stadthalle, ein Taxi ist beim Rathaus stationiert.