Am Sonntagabend kam es auf dem Chilbiparkplatz in Waldshut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen, in die sich andere Personen einmischten. Gegen 21 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zehn bis 15 Personen vor dem dortigen Zelt des Roten Kreuzes gemeldet. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Streit nicht mehr im Gange. Eine leicht verletzte Jugendliche war ebenso wie ihre gleichaltrige Kontrahentin noch in unmittelbarer Nähe. Beide kennen sich und lagen im Streit, berichtet die Polizei. Um einem Schlagabtausch zu entgehen, suchte eines der Mädchen Zuflucht beim Zelt des Rettungsdienstes, wo sie aber körperlich von ihrer Kontrahentin angegangen wurde. In diese Auseinandersetzung mischten sich andere ein, um zu schlichten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Gruppe junger Männer in grünen Waldhaus-T-Shirts, die beruhigend eingriff. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Kontakt 07751/83 16-531, zu melden.

