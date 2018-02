Waldshut-Tiengen Schachgemeinschaft mit neuem Vorsitzenden

Bei der Schachgemeinschaft Waldshut-Tiengen ist jetzt Gregor Müller am Zug. Er wurde in der Hauptversammlung zum Nachfolger von Werner Hilpert gewählt, der sich nach 25 Jahren aus dem Amt zurückzog.

Führungswechsel bei der Schachgemeinschaft Waldshut-Tiengen: Gregor Müller ist neuer Vorsitzender. Dies gilt zunächst übergangsweise für ein Jahr, weil Werner Hilpert den Vorsitz aus beruflichen Gründen vor Ablauf der Wahlperiode abgegeben hat. 25 Jahre lang war Hilpert Vorsitzender. Für sein Engagement überreichte ihm der Verein einen Geschenkkorb. Gregor Müller war bisher Schriftführer, dieses Amt liegt jetzt in den Händen von Michael Henninger, dessen bisherige Aufgabe als Spielleiter Mark Zichanowicz übernimmt. Alle drei wurden in der Hauptversammlung des Vereins im Schmitzinger Gemeinschaftsraum einstimmig von rund 15 Stimmberechtigten gewählt. Insgesamt zählt die Schachgemeinschaft 64 Mitglieder, darunter 24 Aktive und 13 Schüler und Studenten. Ein sehr verdientes Mitglied ist der Tiengener Gerhard Weiß, der in nächster Zeit von Vereinsmitgliedern besucht wird, um ihn für 50-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Sportlich lief es vergangenes Jahr für den Verein nicht besonders gut. Beide Mannschaften sind abgestiegen. Die erste Mannschaft spielt aktuell in der Verbandsliga Süd und die zweite Mannschaft in der Bereichsliga Süd 3. Stadtmeister ist 2017 Siegfried Lossau geworden, das Vereinsturnier hat Peter Zimmermann gewonnen. Vereinsmitglied Konrad Schönherr leitet seit Schuljahresbeginn eine Schach-AG an der Gemeinschaftsschule Rheintal. Materialmäßig steht der Verein gut da. Er verfügt nach Aussage von Materialwart Wolfgang Malzacher über 33 Figurensätze, 44 Bretter und 30 elektrische Uhren. Finanziell muss der Club sich ebenfalls keine Sorgen machen. Neben sportlichen Zielen hat sich die Schachgemeinschaft für dieses Jahr vorgenommen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, um für das „königliche Spiel“ zu begeistern.

Beim städtischen Ferienprogramm FEZ macht der Verein auch wieder mit. Trainiert wird jeden Freitag ab 20 Uhr im Schmitzinger Gemeinschaftsraum. Große und kleine Gäste, die reinschnuppern möchten, sind willkommen.