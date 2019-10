Landfrauen-Tipp 1: Sauerkraut kochen

Aus dem Weißkraut aus dem Garten lässt sich eine Lieblingsbeilage der Deutschen zaubern: Sauerkraut. Julia Jäger aus Krenkingen kocht dies öfters selbst und liebt es. Sie verrät, wie es geht.

Schritt 1 Das Weißkraut gründlich putzen, dabei die äußeren Blätter entfernen und am besten mit einem Krauthobel hobeln. Schritt 2 In einem Steinguttopf das Kraut einstampfen, bis sich reichlich Saft gebildet hat, Salz hinzufügen. Schritt 3 Mit Steinen oder Holz das Kraut beschweren, damit der Gemüsesaft über dem Kraut bleibt. So bleibt das Kraut haltbar. Schritt 4 Einige Tage bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Dann geschieht die Milchgärung. „Durch diese wird das Lebensmittel gesünder, als es vorher war“, sagt Jäger. Kühl und trocken lagern und dann noch weitere vier Wochen ziehen lassen. Anschließend kann man seinen Lieben ein leckeres Sauerkraut aus dem eigenen Garten servieren.

Sauerkraut passt als Beilage nicht nur zu Fleisch – und lässt sich leicht herstellen. | Bild: M.Studio - Fotolia

Landfrauen-Tipp 2: Waschen mit Efeu

Christa Thoma, Vorsitzende der Landfrauen Krenkingen, hat Tipps für mehr Nachhaltigkeit. Manche davon überraschen. Etwa wäscht sie ihre Wäsche mit Efeu. Dazu gibt sie eine Handvoll Efeublätter in einen Wäschesack und diesen dann in die Waschmaschine zur Wäsche. Efeu enthält Sopanine, also waschaktive Substanzen.

Waschen mit Efeu: Auch das geht in Kombination mit reiner Soda. | Bild: Verena Wehrle

Hinzu kommt in das Waschmittelfach ein Teelöffel reines Soda, das für das Aufschäumen sorgt. Nach dem Waschgang sollte man die Wäsche aber direkt herausnehmen und aufhängen, damit es keine grünen Flecken gibt. Das ist ein natürliches Waschmittel ohne Duftstoffe und ohne umweltschädliche Inhalts- und Konservierungsmittel. „Wir sind 54 Landfrauen in Krenkingen, wenn jede mit dieser Methode eine Flasche Waschmittel ersetzen würde, wäre das schon toll“, sagt Christa Thoma.