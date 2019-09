von Susann Duygu-D'Souza

Die Sommerpause des Waldshuter Hallenbads und der Sauna sind vorbei. Am kommenden Montag, 16. September, öffnen beide Einrichtungen mittlerweile zum zweiten Mal für die Gäste. Daniel zur Mühlen, Bäderbetriebsleiter bei den Stadtwerken Waldshut-Tiengen: „Wir freuen uns auf die bevorstehende Wintersaison und haben einige Neuerungen und Nachbesserungen vorgenommen. Allerdings konnten wir leider noch nicht alle Mängel beheben lassen.“

Eine der größten Herausforderungen für die Stadtwerke war, die Rutschsicherheit der Fliesen zu verbessern. Diese sind laut Oliver Schmelz, Bereichsleiter Vertrieb bei den Stadtwerken, bereits falsch geliefert und ausgezeichnet worden. In der vergangenen Saison sei den Mitarbeitern des Hallenbades dann aufgefallen, wie rutschig der Boden war. „Glücklicherweise ist niemandem etwas Ernstes passiert“, so zur Mühlen. Durch einen chemischen Prozess konnten die Fliesen auf 2000 Quadratmetern an die vorgeschriebene Rutschsicherheit angepasst werden, erklärt zur Mühlen. Die Kosten dafür habe der Hersteller übernommen.

Nachbesserungen gab es auch im Bereich der Becken. Undichte Stellen zwischen Überlaufrinnen und Fliesen hätten dazu geführt, dass Wasser in den Technikbereich im Keller gelaufen sei. Zur Mühlen: „Die dafür zuständige Fliesenfirma hat die Fliesen entfernt und den Untergrund neu abgedichtet. Wir hoffen, dass jetzt alles funktioniert.“ Auch in diesem Fall übernimmt die zuständige Firma die Kosten.

Ein drittes Problem konnte bisher noch nicht behoben werden: die Software. Vor allem im Bereich der Schließfächer ist das für die Kunden spürbar. Zwar bestünde kein Sicherheitsproblem, betont zur Mühlen, aber teilweise mussten in der vergangenen Saison Schließfächer mit einer Brechstange geöffnet werden, weil der Schlüssel nicht funktionierte. „Wir haben deshalb jetzt im Kassenbereich Wertschließfächer eingerichtet.“ Auch beim bargeldlosen Bezahlen – was über einen Chip im Schlüssel laufen sollte – habe es in der vergangenen Saison Probleme bei der Abrechnung gegeben. Die Software soll laut zur Mühlen von der Firma Anfang kommenden Jahres ausgetauscht werden. „Leider ist das zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich.“

Waldshut Das sagen die Nutzer zum Tagestarif im Waldshuter Hallenbad: "Ein günstigeres Ticket für wenige Stunden wäre mir lieber" Das könnte Sie auch interessieren

Verbessert werden konnte dagegen der Zugang zur Wasserrutsche. Über eine neue Wendeltreppe können die Gäste nun direkt zur Rutsche gelangen und müssen dafür nun nicht mehr die Haupttreppe nutzen. Auch einen Betreiber für den Gastronomiebereich konnten die Stadtwerke finden. Georgios Pappas und seine Familie werden den Kiosk künftig betreiben und dort neben Getränken auch Salate und kleine Snacks anbieten. Pappas und seine Familie betreiben seit zwei Jahren bereits den Kiosk im Freibad Waldshut. Erfahrung hat die Familie auch aus mehreren Gastronomiebetrieben in Waldshut. „Aber ein Hallenbad ist natürlich etwas Neues für uns. Wir haben bisher einiges geplant, aber es wird sich erst im laufenden Betrieb zeigen, was die Kunden wirklich wollen“, sagt Georgios Pappas, dessen Kinder Vanesa und Michael Pappas künftig den Gastronomiebereich leiten werden.

Waldshut-Tiengen Das kostet der Eintritt in das sanierte Waldshuter Hallenbad und in die neue Saunalandschaft Das könnte Sie auch interessieren

Neu sind auch eine Bepflanzung im Saunahof und eine Wickelauflage im Umkleidebereich. Die Öffnungszeiten für den Saunabereich wurden auf 23 Uhr verlängert, und die Aufgusszeiten finden nun schon alle 90 Minuten statt. Zur Mühlen: „Wir versuchen, soweit es geht, den Wünschen und Anregungen der Gäste nachzugehen.“ Die Jahreskarte wird es künftig nur noch mit Foto geben. „In der vergangenen Saison gab es vereinzelt Gäste, die mit fremden Jahreskarten versucht hatten, ins Hallenbad zu gelangen. Um dem entgegenzuwirken, wird jetzt ein Foto bei uns im System hinterlegt“, informiert der Bäderbetriebsleiter.