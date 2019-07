von Alfred Scheuble

Der Kabinenneubau und die sportlichen Aktivitäten der beiden Aktivmannschaften und der Jugendabteilung standen im Mittelpunkt der 69. Haupversammlung des Sportvereins (SV) Krenkingen. Der 1950 gegründete Verein wird im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiern, und rechtzeitig davor, soll der Neubau fertig sein.

Vielfältiges Vereinsleben wird deutlich

Der Vorsitzende Florian Maier begrüßte 36 der insgesamt 220 Vereinsmitglieder, darunter Bürgermeister Joachim Baumert und die Ortsvorsteher/in Esther Koch und Frank Kaiser. Die Berichte über das zurückliegende Fußballerjahr zeigten die vielfältigen Vereinsaktivitäten auf. Der Schriftführer Thorsten Lehmann informierte schwerpunktmäßig über den im Oktober 2018 begonnenen Kabinenneubau.

Vorstände leisten viel Eigenarbeit

Bisher seien bereits etliche Eigenleistungen vor allem aus der Vorstandschaft eingebracht worden, und er sagte: „Wir sind um jede Hilfe froh.“ Die Maurerarbeiten seien inzwischen abgeschlossen, als nächstes muss das Dach aufgebracht werden. Feste und Feiern konnten in den vergangenen Monaten wegen der Baumaßnahmen nicht im gewohnten Umfang stattfinden, so der Schriftführer. Auch im folgenden Kassenbericht spiegelten sich die Baumaßnahmen. Die Geldbewegungen sind bau- und spendenbedingt knapp in den sechsstelligen Bereich angestiegen.

Mannschaften sind sportlich überaus erfolgreich

In der Spielgemeinschaft Mettingen/Krenkingen waren die beiden Aktivmannschaften sportlich recht erfolgreich. Die erste Mannschaft mit ihrem Trainer Georg Isele erreichte in der Kreisliga A mit 79:35 Toren und 67 Punkten den dritten Tabellenplatz. Auch der Trainer der Reserve, Steven Clajus, war mit seinen 13 Kickern und dem siebten Tabellenplatz in der Kreisliga C zufrieden. Während die alten Herren lediglich im Trainingsmodus agieren, sind die Aktivitäten der Jugendmannschaften zusammen in der Spielgemeinschaft Steina/Schlüchttal recht vielfältig.

Das ist Torwart Yannik Boll, Trainingsbester des SV Krenkingen, mit dem von Ortsvorsteher Frank Kaiser gespendeten neuen Spielball. | Bild: Alfred Scheuble

Viel Aufwand für den digitalen Spielerpass

Die Einführung des digitalen Spielerpasses für die 120 Jugendlichen sei recht aufwändig gewesen, ließen die beiden Jugendleiter Martin Boll und Thomas Schilling wissen, aber dank der guten Zusammenarbeit im großen Betreuerstab letztlich solid bewältigt worden.

Ortsvorsteher zieht die Wahlen zügig durch

Die Vorstandswahlen wurden von Ortsvorsteher Frank Kaiser zügig bewältigt. Fabian Kromer, Vizevorsitzender, Manuel Nägele (Kassier) und Beisitzer Manuel Boll für den ausscheidenden Dirk Baumgartner wurden für zwei Jahre gewählt. Joachim Baumert lobte in seinem Grußwort den „Sportgeist, den Fleiß und die Ausdauer“ und bezeichnete den Kabinenneubau als „Aushängeschild“ für den Verein.